Deutschland will zweiten Sieg in der WM-Qualifikation

dpa Hamburg. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will am Abend den zweiten Sieg auf dem Weg zur WM 2018 in Russland. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft im Hamburger Volksparkstadion auf Tschechien. Zum Quali-Auftakt in Norwegen hatte der Weltmeister mit 3:0 gewonnen. Löw hat für den Länderspiel- Doppelpack gegen die Tschechen und am Dienstag in Hannover gegen Nordirland die klare Vorgabe „sechs Punkte“ ausgegeben. Fahrlässige Punktverluste wie bei der jüngsten Ausscheidungsrunde zur EM in Frankreich möchte das DFB-Team diesmal unbedingt vermeiden.