Deutschlands Elite fürchtet Trump

dpaBerlin. Laut einer Umfrage rechnet jeder Zweite mit einer Verschlechterung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses - an eine Verbesserung glauben nur zwei Prozent, 47 Prozent gehen von Stabilität aus.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/deutschlands-elite-fuerchtet-trump-180335.html

Was die K-Frage in der SPD angeht, sprechen sich die Führungskräfte für Martin Schulz statt Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidaten aus. 46 Prozent halten Ex-EU-Parlamentspräsident Schulz für den aussichtsreichsten Kandidaten gegen Angela Merkel.

Von der Bundesregierung und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) fordern 60 Prozent Klartext gegenüber Trumps neuer Regierung - auch wenn dadurch das Verhältnis zu Washington belastet wird. Skeptisch ist eine große Mehrheit der Elite, ob Trump sein Wahlversprechen einlösen kann, die Wirtschaftslage in den USA zu verbessern. Zwei Drittel halten dies für unwahrscheinlich, ein knappes Drittel meint, es könnte gelingen. 34 Prozent fürchten mit Trump eine Abschottung der US-Wirtschaft.

Das Meinungsforschungsinstitut Allensbach hatte im Auftrag der Zeitschrift „Capital“ und der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ nach Trumps Wahlsieg 517 Führungskräfte befragt, darunter Konzernchefs, Ministerpräsidenten und Verwaltungschefs. Der Milliardär übernimmt an diesem Freitag in Washington das Präsidentenamt.

dpa Berlin. Laut einer Umfrage rechnet jeder Zweite mit einer Verschlechterung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses - an eine Verbesserung glauben nur zwei Prozent, 47 Prozent gehen von Stabilität aus.

So einig ist sich die Elite selten: 96 Prozent der deutschen Top-Entscheider aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung sehen die beginnende US-Präsidentschaft von Donald Trump mit Sorge.

Mehr aus diesem Ressort

17-stöckiges Einkaufszentrum in Teheran stürzt ein Der iranische Fernsehreporter berichtet gerade live über den Brand eines Einkaufszentrums, da stürzt das 17-stöckige Gebäude ein. Viele Helfer sterben bei den Lösch- und Rettungsarbeiten. mehr...

Gegenwind für Mays Brexit-Kurs in Davos In Davos wirbt Premierministerin May für Großbritannien als Wirtschaftsstandort mit guten Handelsbeziehungen in alle Welt. Doch für ihren Brexit-Kurs gibt es auch Kontra. Bundesfinanzminister Schäuble warnt vor Muskelspielen. mehr...

Viele Tote in Hotel nach Lawine in Italiens Erdbebenregion Nach einer schweren Erdbebenserie verschüttet eine Lawine ein Hotel in Italien. Dutzende Menschen werden in dem Haus begraben. „Hilfe, Hilfe, wir sterben vor Kälte“, steht in einer verzweifelten SMS. mehr...

Spannung vor dem Eid: Trump übernimmt die Macht Die USA stehen vor einer Zeitenwende: Der liberale Demokrat Barack Obama übergibt den Stab an den ungestümen Republikaner Donald Trump. Am Freitag ist es so weit - ein Mega-Event steht bevor. mehr...