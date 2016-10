DFL-Chef Seifert verlängert Vertrag bis 2022

Mehr aus diesem Ressort

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland in Hannover mit exakt der Elf an, die gegen Tschechien 3:0 gewinnen konnte. mehr...

Angelique Kerber und Alexander Zverev sorgen bei ihren Auftritten in Asien für erfreuliche Resultate. In Linz kommt Julia Görges weiter, eine andere deutsche Tennisspielerin dagegen scheitert zum Auftakt. mehr...

Lisa Brennauer sind in diesem Jahr die Zeitfahrqualitäten abhanden gekommen. Schon bei den Olympischen Spielen hatte sie mit der Medaillenvergabe nichts zu tun, nun enttäuscht die Weltmeisterin von 2014 auch in Doha. Es reicht nur zu Platz sechs. mehr...

Tennisprofi Alexander Zverev steht beim Masters-Turnier in Shanghai im Achtelfinale. Der 19 Jahre alte Hamburger setzte sich gegen den an Nummer acht gesetzten Kroaten Marin Cilic in drei Sätzen 3:6, 6:3, 6:2 durch. mehr...