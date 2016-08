DHB-Pokal: Drei Olympiasieger beim SC Magdeburg

In Rio noch Gegner , am Sonnabend in Nordhorn wieder vereint für den SCM aktiv: der Slowene Marko Bezjak und Dänemarks Torwart Jannick Green Krejberg.

Abklatschen mit dem Olympiasieger: Deutschlands Abwehrchef Finn Lemke (Zweiter von rechts) gratuliert nach der Siegeehrung den dänischen Handballern, darunter seinem Teamkollegen in Magdeburg, Michael Damgaard (rotes Shirt, ganz hinten). Am Sonnabend tritt der SCM zum Pokalspiel in Nordhorn an. Fotos: dpa

how Nordhorn/Rio de Janeiro. In Nordhorn steigt die Vorfreude auf das DHB-Pokalspiel der ersten Runde zwischen der HSG Nordhorn-Lingen und dem Titelverteidiger SC Magdeburg. Einer jedoch freut sich seit Sonntag vielleicht noch ein kleines bisschen mehr als alle anderen: Asbjörn Madsen, dänischer Handballer der HSG, trifft am Sonnabend (19 Uhr) im Euregium seinen alten Freund Michael Damgaard aus der Junioren-Nationalmannschaft wieder – und der hat gerade erst mit Dänemarks A-Team die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. „Das ist einfach überragend“, freute sich Madsen, der beim Finale am Fernseher mitfieberte, „das ist ein Traum für unser Land. Und es ist toll, dass ich Michael so schnell persönlich gratulieren kann.“

Rückraumspieler Damgaard ist einer von drei dänischen Nationalspielern, die in der neuen Bundesliga-Saison für Magdeburg spielen werden. Zu den Goldmedaillen-Gewinnern, die Frankreich im Olympia-Finale von Rio de Janeiro besiegten, gehören auch Mads Christiansen und Torwart Jannick Green Krejberg. „Für unser Publikum ist es ein tolles Ding, dass zum Pokalspiel im Euregium gleich drei Olympiasieger dabei sind“, freut sich auch HSG-Trainer Heiner Bültmann.

Zumal mit Finn Lemke auch noch der Abwehrchef der deutschen Bronzemedaillen-Gewinner für den SCM spielt. „Er stand in jedem Spiel fast über 60 Minuten in der Abwehr seinen Mann und hat ein starkes Turnier gespielt“, lobt Bültmann den 2,10-m-Hünen. Der früher auch schon für dieHSG Schwanewede/Neuenkirchen spielende Magdeburger ist eines der Aushängeschilder des Klubs: „Es macht mich stolz, dass unsere Jungs zu den großen Erfolgen von Dänemark und Deutschland ihren Teil beigetragen haben. Das hat auch eine große Strahlkraft für den SC Magdeburg. Es hebt die Marke SCM weiter ins Handball-Rampenlicht“, meinte Trainer Bennet Wiegert.

Wann der Coach wieder mit seinen Nationalspielern plant, wissen die HSG-Verantwortlichen nicht. „In Kopenhagen soll es nach der Rückkehr noch einen großen Empfang mit dem König und dem Kronprinzen geben“, hat Madsen aus der Heimat erfahren. Die deutschen Olympioniken werden heute, Dienstag, in Frankfurt landen und mit einer großen Feier begrüßt (live in der ARD ab 12.15 Uhr). Trotz aller Termine gehen Madsen und auch Trainer Bültmann aber fest davon aus, dass die vier Medaillengewinner ebenso wie Magdeburgs Spielmacher Marko Bezjak, der für Slowenien das olympische Viertelfinale erreichte, am Sonnabend im Euregium auf der Platte stehen werden. „Dafür ist das erste Pokal-Wochenende für Magdeburg viel zu wichtig“, meint der Coach.

Bennet Wiegert ist sich da offenbar noch nicht so sicher: „Wen ich dann nach Olympia definitiv in meinem Kader zur Verfügung habe, ist noch offen“, wurde er am Montag auf der Homepage des SCM zitiert. Dass die Olympiafahrer dem durchweg gut besetzten Bundesligisten aus Magdeburg weiterhelfen, steht allerdings außer Zweifel. Green Krejberg etwa ist zwar nur der zweite Mann im Tor hinter der Nummer 1 Niklas Landin, aber: „Im Viertelfinale gegen Slowenien war er der Matchwinner, nachdem er nach 20 Minuten ins Spiel gekommen ist“, weiß Heiner Bültmann.

Auch Michael Damgaard bekam im prominent besetzten Dänemark-Kader vor allem in der Vorrunde viele Spielanteile, im Endspiel allerdings hat er nicht gespielt. „Er ist eigentlich der torgefährlichste Werfer des SCM“, sagt Bültmann, „in der Nationalmannschaft spielt auf seiner Position im linken Rückraum aber auch Mikkel Hansen – und der wurde immerhin zum besten Spieler des Turniers gekürt.“ Mads Christiansen greift über die andere Rückraumseite an, hat aber vor allem auch Stärken auf der Halbposition in der Verteidigung.

Die Magdeburger machen sich am Freitag nach dem Vormittagstraining auf den Weg nach Nordhorn. Im Duell gegen den gastgebenden Zweitligisten spielt der SCM am Sonnabend um den Einzug ins Finale der ersten Pokalrunde am Sonntag (17 Uhr). Im ersten Halbfinale stehen sich am Sonnabend (16.30 Uhr) die HSG Norderstedt/Henstedt-Ulzburg und Eintracht Hildesheim gegenüber. Die HSG bietet sowohl Tages- als auch Wochenend-Karten an.