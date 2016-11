Diakonie nimmt Wohnungslose in den Fokus

tk Nordhorn. „Die eigenen vier Wände: Für Andreas ist es ein kaum erreichbares Ziel, ein Wunsch, ein Traum“, weiß das Evangelisch-reformierte Diakonische Werk Grafschaft Bentheim und beteiligt sich an einer Aktionswoche vom 19. bis 26. November, mit der die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe im ganzen Westen Niedersachsens unter dem Motto „Wohnen ist ein Menschenrecht“ auf die Situation wohnungsloser Menschen aufmerksam machen wollen.

Andreas ist dabei nur ein Schicksal. Über vier derartiger Lebenswege berichtet die Wanderschau „Ausweg Straße!? – eine Ausstellung über Menschen ohne Wohnung“. Vom 21. bis zum 28. November zeigt das Ev.-ref. Diakonische Werk die Ausstellung im Kreuzgang des Klosters Frenswegen in Nordhorn. Informationen über Hintergründe der Wohnungslosigkeit und die Möglichkeiten, in ein normales Leben zurückzufinden, ergänzen die Porträts und Berichte.

Seit 20 Jahren auf der Straße

Ein solcher Fall ist Andreas, über den das Diakonische Werk sagt: „Andreas gehört zu jenen Menschen, die sich mit ihrer Situation arrangiert haben und irgendwie das Beste daraus machen. Menschen, die resigniert haben und sich einfach abfinden mit ihrem Schicksal. Aber auch solche, die für das Erreichen dieses Zieles – einer eigenen Wohnung – hart an sich und der Verbesserung ihrer Lebenssituation arbeiten.“ Diese Menschen gebe es an jedem Ort in Deutschland – auch in der Grafschaft: „Man muss nur hinschauen.“

Andreas lebt seit fast 20 Jahren mit einigen Unterbrechungen auf der Straße. Zwischendurch wohnte er in Notunterkünften, bei Freunden oder Freundinnen, in Einrichtungen für Wohnungslose und sogar ab und zu in einer „richtigen“ Wohnung. Die Gründe, warum er immer wieder auf die Straße ging, sind vielfältig: kaputte Beziehungen, Probleme mit der Hundehaltung, falsche Mitbewohner und, und, und...

Raubüberfall auf den Wohnungslosen

Andreas hat sich eingestellt auf das Leben ohne Wohnung. Sein Zelt ist sein Zuhause. Und sein Hund Basti, der ihn Tag und Nacht begleitet, ist sein bester Freund und Beschützer: „Letztens hat mich jemand bestehlen wollen, bewaffnet mit einem Messer ist der in mein Zelt gekommen. Aber da ist mein Hund dazwischen. Der hat den Dieb in Schach gehalten, bis die Polizei da war.“

Wenn das Essen mal knapp ist, bekommt es der Hund, wenn er krank wird, bringt Andreas ihn zum Tierarzt, und extra versichert ist er auch. Andreas geht mit offenen Augen durch die Welt. Wenn er Sitzung macht auf der Straße, hat er einen Stammplatz vor einer Boutique, in der vor allem junge Mädchen einkaufen. Auch die Bedienung ist jung und hübsch: „Die bringen mir ab und an was zum Trinken für den Hund, reden mit mir. Das sind wirklich nette, hübsche Mädels“, sagt er mit einem Zwinkern in den Augen.

Früher Tagesbeginn

Wenn Andreas abends ,nach Hause‘ geht, sein Zelt aufbaut und den „Feierabend“ einläutet, darf sein Radio nicht fehlen. Vor allem Country-Musik hört er gerne. Da kennt er sich aus, weiß genau, wann seine Lieblingssendungen laufen. Manchmal geht er auch ins Kino oder sieht sich bei einem Freund einen Film an. Danach ist dann ,Feierabend‘.

Schließlich beginnt Andreas seinen Tag schon morgens gegen halb sechs. Dann führt er den Hund spazieren und holt sich am Bahnhof eine Zeitung. Er sagt: „Man muss ja schließlich wissen, was los ist in der Welt.“

Besonder Mappe enthält Post

Eine Anlaufstelle für Hilfesuchende in der Grafschaft bietet in Nordhorn das Ev.-ref. Diakonische Werk mit der Dachgeschosswohnung am Ootmarsumer Weg 4 in Nordhorn. Hier riecht es nach frischem Kaffee, und eine gemütliche Sitzecke lädt zum Verweilen ein. Hier trifft man Bekannte, kann Kaffee trinken, sein mitgebrachtes Essen aufwärmen, duschen oder Wäsche waschen. Hier oben befindet sich die Beratungsstelle der Wohnungslosenhilfe des Diakonischen Werkes. Wer einen Ansprechpartner braucht, Rat und Hilfe benötigt, dem stehen die zurzeit drei MitarbeiterInnen gerne zur Verfügung: „Hier ist jeder willkommen.“

Wohnungslose haben dort auch ihren „Briefkasten“: Für Menschen ohne festen Wohnsitz wird bei der Wohnungslosenhilfe in einer blauen Mappe zurzeit die Post für rund 50 Personen in Empfang genommen und aufbewahrt.

Zur Aktionswoche „Wohnen ist ein Menschenrecht“ teilen die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe mit: „Bezahlbarer Wohnraum ist sowohl in der Stadt als auch im ländlichen Raum Mangelware. Davon sind in besonderer Weise auch wohnungslose Menschen betroffen, die auf dem freien Wohnungsmarkt ohnehin schon schlechte Karten haben. Durch die Aktionswoche sollen Bürger, Politiker und andere gesellschaftlich Verantwortliche für diese schwierige Situation sensibilisiert werden, von den Nöten der Wohnungslosen erfahren und einen Einblick in die Lebenswirklichkeit der Betroffenen erhalten.“