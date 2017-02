Die Grafschaft hat 44 neue Lesefüchse

gnNordhorn. 44 frisch gebackene Lesefüchse hatte die Stadtbibliothek dazu unlängst samt Eltern, Geschwistern und Lehrern zur Urkundenverleihung zu Gast. Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung konnten alle Kinder wieder stolz ihre Urkunde von ihren ehrenamtlichen Ausbilderinnen in Empfang nehmen. Und von der Bibliothek gab es ein kleines Präsent dazu. „Wir freuen uns, dass sich die Lesefuchs-Ausbildung nach wie vor so großer Beliebtheit an Grundschulen im gesamten Kreisgebiet erfreut“, hieß es von den Vertreterinnen der Bibliothek. Ihr Dank galt auch den Grafschafter Nachrichten für ihre erneute Unterstützung der Leseförderung.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/die-grafschaft-hat-44-neue-lesefuechse-183425.html

Auch im vergangenen Schuljahr wurden an Grundschulen in Nordhorn und in der Grafschaft Bentheim wieder neue Lesefüchse von den ehrenamtlichen Vorlesepatinnen der Nordhorner Stadtbibliothek ausgebildet.

