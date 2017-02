Die HSG hat das nächste Topteam im Visier

fh Nordhorn. Wer auswärts den Spitzenreiter besiegt hat, der muss den Zweiten in eigener Halle nicht fürchten. Doch die HSG Nordhorn-Lingen bleibt trotz des 26:25-Coups beim TuS N-Lübbecke lieber auf dem Teppich und Trainer Heiner Bültmann schätzt die Lage vor dem Heimspiel des Grafschafter Handball-Zweitligisten Samstag gegen den TV Hüttenberg (19.30 Uhr, Euregium) realistisch ein: „Auch wenn wir am Mittwoch gewonnen haben, sind wir erneut klarer Außenseiter.“

Zum einen blieben den Gastgebern nur zwei Tage zur Regeneration, was besonders problematisch ist, da der Kader durch die Verletzungen der Stammkräfte Nicky Verjans, Frank Schumann und Lutz Heiny arg ausgedünnt ist. „Es ist eine Frage der Kraft“, erklärt Bültmann. Zum anderen haben die Nordhorner noch gut in Erinnerung, wie chancenlos sie im Hinspiel gegen den starken Aufsteiger aus Mittelhessen waren. Mit 21:29 kassierten sie gegen die Mannschaft von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson nicht nur die höchste Saisonniederlage. Bültmann erinnert sich mit Grausen daran, dass seine Mannschaft so deutlich unterlegen war, wie noch gegen keinen anderen Gegner in dieser Saison.

Die Hüttenberger überzeugen nach der Rückkehr in die 2. Liga vor allem mit zwei Qualitätsmerkmalen: Sie stellen eine 3:2:1-Abwehr, die im Zusammenspiel mit dem starken Torhüter Matthias Ritschel nur sehr schwer zu überwinden ist; und sie sind mit ihrem Tempospiel in der Lage, den Gegner regelrecht zu überrennen. Für Bültmann waren das die entscheidenden Punkte, weshalb sein Team in der Sporthalle Hüttenberg schon nach 20 Minuten mit 5:12 aussichtslos in Rückstand geraten war. Um heute ein ähnliches Debakel zu vermeiden, hat er seinen Spielern deshalb zwei Punkte besonders deutlich ins Pflichtenheft geschrieben: „Wir müssen im Angriff die Würfe besser vorbereiten und erfolgreicher abschließen. Und wir müssen besser zurück arbeiten.“

Ein weiterer Knackpunkt wird sein, wie es gelingt, gegen den Tabellenzweiten die Kräfte einzuteilen. Mit Stephan Wilmsen und Nils Meyer springen erneut zwei Routiniers ein, die der Trainer nutzen will, um den anderen Verschnaufpausen zu verschaffen. Meyer übernahm in Lübbecke die Aufgabe, die Rückraumspieler Jens Wiese und Patrick Miedema in der Abwehr zu vertreten. Doch vergangenen Freitag gegen Eisenach (25:30) steuerte der 37-Jährige bei der ersten Aktion nach seiner Hereinnahme gleich den Treffer zum 7:7 bei. Und weil Meyer sich in seiner langen Karriere auch den Ruf erwarb, ein Meister darin zu sein, den Ball auch aus unmöglichen Situationen ins Tor zu zwingen, ist Bültmann sicher, dass dem Rechtshänder die 3:2:1-Abwehr des TV Hüttenberg entgegenkommen müsste.

„Wer auf der Platte steht, muss sich mit hundert Prozent reinhauen“, fordert der Trainer, „wer da Kräfte sparen will, hat keine Chance.“ Als zusätzliche Motivation setzt er darauf, dass sein Team unbedingt Revanche fürs Hinspiel will. Denn: „Das hat damals keinem von uns Spaß gemacht.“ Zudem reizt die Gastgeber, die Aussicht, binnen drei Tagen die beiden Topteams der Liga schlagen zu können: „Damit würden wir ein echtes Ausrufezeichen setzen“, sagt Bültmann, „das ist eine Riesenherausforderung für uns.“