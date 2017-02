Die ortsbildprägende „Kastanienallee“ wird gefällt. Das hat der Gemeinderat in Ohne am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Bereits Ende Februar werden die Bäume verschwunden sein.

Die Kastanien in Ohne werden gefällt

Ohne. Die „Kastanienallee“ in Ohne wird gefällt. Der Gemeinderat hat sich am Mittwochabend in einer öffentlichen Sitzung einstimmig für eine Fällung ausgesprochen.

Emotional diskutiert

Die Pläne, die Kastanien zu fällen, hatten in Ohne für viel Aufregung gesorgt. Auf einer Bürgerversammlung Anfang Februar hatte es teils sehr emotionale Diskussionen gegeben. Einige Anwohner hatten vor allem die fehlende Transparenz und das Tempo der Entscheidung seitens der Politik kritisiert.

Der Dorferneuerungsausschuss, der eine Fällung der Bäume empfahl, hat sich auf eine Analyse des Diplom-Landschaftsarchitekten Andreas Ackermann bezogen. Dieser hatte einen Bakterien- und Pilzbefall an den Bäumen festgestellt. Ein Baum sei demnach bereits abgängig, die anderen zeigten erste Spuren des Bakterienbefalls, der deutschlandweit als das „Kastaniensterben“ bezeichnet wird. Das Bakterium lässt die Bäume ausbluten, ein Gegenmittel gibt es noch nicht.

Ruhige Sitzung

Weitere emotionale Diskussionen seien auf der öffentlichen Gemeinderatssitzung jedoch ausgeblieben. Das berichtete die Ohner Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte. Es seien knapp 35 Bürger anwesend gewesen. Wegen der Baumschutzsatzung müssen die Bäume bereits bis Ende Februar verschwunden sein.

neue Bäume

Nach der geplanten Sanierung der Dorfstraße sollen dann neue Bäume auf derangrenzenden Wiese gepflanzt werden. Zur Auswahl stehen dabei die Arten Bergahorn, Eiche und Wildkirsche, wie Charlotte Ruschulte berichtet. Dabei sollen bereits etwas größere Bäume gepflanzt werden, damit wieder ein „Alleecharakter“ entstehen kann. Neue Kastanien sollen dort nicht eingesetzt werden. Der Dorferneuerungsausschuss wird in der kommenden Woche beraten, welche der drei Arten dort gepflanzt werden soll. „Der bisherige Favorit ist die Eiche“, sagt Charlotte Ruschulte.