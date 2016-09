Die Stärke des Festivals ist sein Publikum

Auch in seiner 26. Auflage hat das „Internationale Straßenkulturfest“ nichts an Strahlkraft verloren. Die faszinierende Premierengala des Straßenkulturfestes verspricht zwei tolle Tage.

Nordhorn. Wenn sich heute (12 bis 18 Uhr) und am Sonntag (14 bis 18 Uhr) mit der Reihe „umsonst und draußen“ auf den vielen Bühnen der Innenstadt das „Internationale Straßenkulturfest Nordhorn staunt und lacht“ derart unterhaltsam, atemberaubend und urkomisch fortsetzt, wie es am Donnerstagabend in der traditionellen Eröffnungsgala der Kreissparkasse begonnen hat, dann stehen Nordhorn zwei tolle Tage ins Haus. Festivalleiter Heinz Siemering hatte für die rund 500 Besucher der fast drei Stunden langen Gala einen kurzweiligen Programmmix mit neun Künstlern zusammengestellt, der von der Varieté-Nostalgie der 1920er Jahre über Kabinettstückchen der Magie, nervenkitzelnder Artistik und amüsanter Plauderei bis hin zur gewagten Slapstick-Akrobatik und einer unfreiwillig-komischen Publikumsbeteiligung reichte und zu faszinieren wusste.

Wohldosierte Lachsalven

Sparkassenvorstand Hubert Winter hielt sich mit der Begrüßung der Gäste gar nicht erste lange auf und gab mit seiner über Jahre entwickelten Routine des Varieté-Gastgebers gleich die erste Steilvorlage an Marcel Kösling. Moderation mit bühnenreifer klassischer Zauberei, Comedy und Kabarett in wohldosierten Lachsalven waren bei dem sympathischen Bühnenallrounder in besten Händen. Der 1986 geborene Norddeutsche traf nicht nur den Ton der Grafschaft: Der vielseitige, schlagfertige, charmante und vor allem authentische Künstler erwies sich als eine überzeugende Allzweckwaffe des jungen Kabaretts, der zum großen Finale mit einer grandiosen David Copperfield-Parodie einen Tisch schweben oder mit einem Konfettiregen aus dem Ärmel ein poetisches Schlussbild in roncallihafter Zirkusromantik entstehen ließ.

Als eleganter Gentleman-Jongleur der alten Schule versetzte Monsieur Jeton mit seiner Assistentin Carmen das Publikum zurück in die goldenen 1920er Jahre, als Unterhaltungskünstler in Smoking, mit Gehstock und Melone auf den Berliner Varietébühnen Alltagsaccessoires jonglierten und in eine Balance höchster Vollendung brachten. Jeton, ein Artist von verschmitztem Charme, fesselte dabei mit der raffinierten Jonglage und Balance von Bällen, Wandspiegel Billardqueues oder Kaffeetassen und Untersetzern zwischen Fußspitze und Kopf und ließ mit verblüffender Magie einen Geldschein aus dem Portemonnaie eines Besuchers in eine Zitrone auf der Bühne wandern.

Dass der Zufall manchmal bessere Drehbücher schreibt als es Regisseure ersinnen können, zeigte einmal mehr der Auftritt der frech-charmanten Chantal mit direkter Berliner Schnauze und herzerfrischender Comedy, Artistik und Zauberei. Als „gelernte Zauberassistentin“, deren Meister im letzten Trick verloren ging, brachte das kokette Wesen das Zelt mit Publikumshilfe und einem 6-Millimeter-Trommelrevolver zum Toben. Und als peitschenschwingende Femme fatale machte sie sich zum Zerkleinern einer Zeitung ausgerechnet an GN-Verleger Jochen Anderweit heran und holte ihn als Assistenten zu einem Auftritt vor doppelbödigem Hintergrund auf die Bühne. „Es gibt einen, der hat die Zeitung – und es gibt einen, der hat die Peitsche“, kommentierte die ahnungslose Lady im kurzen Fummel und auf hohen Hacken das sich mit Spontaneität und Situationskomik zum Gala-Höhepunkt der gefürchteten Publikumsbeteiligung entwickelnde Bühnengeschehen.

Grandioses Scheitern

Für einen echten Straßenkulturfest-Klassiker des grandiosen Scheiterns sorgte Herr Stanke. Als Bühnenarbeiter im Hausmeisterkittel avancierte er zum Running-Gag der Show – sein umwerfendes Solo hatte Stanke jedoch mit einer zwerchfellerschütternden Slapstick-Akrobatik an der Teppichstange, wo er mit Perser und Teppichklopfer zum halsbrecherischen Kampf gegen die Tücken des Objektes antrat und in Sachen Klamotte die Glanzlicher zündete.

Die ließen im Genre der Akrobatik die Artistin Cecilia aus Schweden mit seltener Handstand-Akrobatik auf einer wackeligen Konstruktion übereinander getürmter Stühle, die einzigartige Lisa Rinne aus Oldenburg an der Strickleiter mit schwindelerregenden Drehungen und Flügen unter der Zirkuskuppel und die Tango-Akrobaten „2Trux“ (Claudia Bergmann und Michael Schwedler) aus Zwickau mit atemberaubenden Hebefiguren, waghalsiger Handstand-Artistik und Partner-Akrobatik hell erstrahlen. Sie alle bestachen und begeisterten mit vollendeter Köperbeherrschung, kraftvoller Eleganz, Grazie, Anmut und Präzision, mit ästhetischen Figuren und sinnlichen Bewegungen.

Die Gala des 26. Straßenkulturfestes präsentierte sich anspruchsvoll und bisweilen von künstlerischer Weltklasse in einer unaufgeregten Dramaturgie – fließend inszeniert zwischen elektrisierender Hochspannung, flotter Dynamik und wohltuender Entschleunigung. Die eigentliche Stärke der Gala aber war wieder einmal das für seine Begeisterungsfähigkeit bekannte Grafschafter Publikum. Die Künstler dankten es ihm mit spürbarer Spielfreude.