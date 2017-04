Die Stunden vor der Bluttat von Neuenhaus

Osnabrück/Neuenhaus. Während des dritten Verhandlungstages versuchte die Jugendkammer des Landgerichtes auch die Frage zu klären, wie viel Alkohol der angeklagte Somalier am Abend und in der Tatnacht konsumiert hat. Der 18-Jährige selbst hat sich bislang im Prozess noch nicht geäußert. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht auf Sonnabend, 22. Oktober 2016, im „Haus am Bürgerpark“ in Neuenhaus eine 87-jährige Bewohnerin umgebracht zu haben. Sämtliche Zeugenbefragungen werden ihm von einem Dolmetscher simultan übersetzt.

Die Stunden vor der Tat

Ein 32-jähriger Neuenhauser, der in der Tatnacht mit einem 31-jährigen Nordhorner nach einem Musikabend im Jugend- und Kulturzentrum „Gleis1“ noch eine kleine Kneipentour gemacht hatte, ist offenbar der letzte Zeuge, der den 18-Jährigen gesehen hat, bevor später die 87-jährige Seniorin tot in ihrem Zimmer in „Haus am Bürgerpark“ entdeckt wurde.

Das Seniorenheim befindet sich nahe der Gaststätte „Zum Deutschen Hause“, vor dem die beiden Männer und der Somalier nach dem Kneipenbesuch gegen 3 Uhr in der Nacht noch eine Zigarette geraucht hatten. In der Kneipe selbst, so die Zeugen, hätten sie sich nicht mit dem 18-Jährigen unterhalten. Während der Nordhorner bereits die Straße in Richtung der gegenüber liegenden Bäckerei überquert hatte, gingen der 32-jährige Neuenhauser und der 18-jährige Angeklagte auf der Hauptstraße in Richtung Lager Straße. Mitten auf der Kreuzung stehend, so der Neuenhauser, habe er dem Somalier deutlich zu verstehen gegeben, dass er jetzt nach Hause gehen solle. Daraufhin sei der Somalier auf der Hauptstraße/Uelsener Straße weiter gegangen und durch das Gebäude des Seniorenheimes nicht mehr zu sehen gewesen. Er selbst sei zu seiner nahen Wohnstätte an der Lager Straße weiter gegangen. Gegen 3.30 Uhr, so der Neuenhauser, habe er zu Hause im Bett gelegen.

Ein weiterer Kneipengast, ein 50-Jähriger aus Neuenhaus, hatte sich zuvor – gemeinsam mit zwei Freunden – mit dem jungen Somalier in der Gaststätte unterhalten. Er habe ihn schon länger gekannt, so der Zeuge, der Somalier sei „nie negativ aufgefallen“, habe in der Regel ein oder zwei Bier getrunken und sei dann wieder gegangen. An jenem Abend im Oktober jedoch sei er „aufgelöst“ gewesen, habe von Heimweh gesprochen, zeitweise auch geweint und mehr Alkohol als üblich getrunken – neben Bier auch Schnaps. „Er war merklich alkoholisiert“, so der Eindruck des 50-Jährigen. Als er gegen 2 Uhr die Kneipe verlassen habe, seien neben der Bedienung nur noch der Somalier und die zwei Gäste dagewesen, die später draußen noch zusammen eine Zigarette geraucht hatten.

Am Dienstag sagte der Wirt der Gaststätte vor dem Landgericht aus, dass der 18-jährige Somalier bei seinen wenigen Kneipenbesuchen „freundlich und offen“ sowie „eher schüchtern“ aufgetreten sei. An jenem Abend sei aufgefallen, dass er neben dem sonst üblichen Bier oder Cola auch Schnaps getrunken habe. Eine weibliche Bedienung, die gestern ebenfalls gehört wurde, hatte den Eindruck, dass der Angeklagte am Abend vor der Tatnacht „sehr betrunken“ gewesen sei. Er habe einige Biere getrunken, die Schnäpse habe er von anderen Gästen „ausgegeben bekommen“.

In der Wohngruppe

Zu Beginn der Zeugenbefragung vor der Jugendkammer des Landgerichts hatte ein 26-jähriger Erzieher ausgesagt, der in der Jugendhilfeeinrichtung in Neuenhaus arbeitet, in der der Angeklagte wohnte. Anfangs sei der Somalier eher verschlossen und schüchtern aufgetreten, mit der Zeit jedoch lockerer geworden. Dann habe man in Gesprächen auch das anfangs unumgängliche Englisch abgelegt und sich in deutscher Sprache verständigt. In der Wohngruppe sei der 18-Jährige „nicht besonders aufgefallen“.

An jenem Abend im Oktober, so der Erzieher, habe sich der 18-Jährige mit der Begründung abgemeldet, dass er zu seinem in der Nähe wohnenden Bruder gehen wolle. Die angekündigte Rückkehr um Mitternacht habe er jedoch nicht eingehalten. Da auf versuchte Kontaktaufnahmen mit dem Handy keine Rückmeldung kam, habe er den 18-Jährigen gegen 1 Uhr bei der Polizei als „abgängig“ gemeldet. Gegen 5 Uhr habe der Angeklagte versucht, telefonisch Kontakt aufzunehmen und sei dann vor seiner Bürotür erschienen. Er habe gesagt, dass er schon länger im Haus bei einem anderen Bewohner auf dem Zimmer gewesen sei.

„Ein Rätsel“ ist dem 26-jährigen Erzieher jedoch, wie der Angeklagte nachts in die Wohngruppe gelangen konnte. „Ich hatte alle Türen abgeschlossen“, berichtete der Betreuer. Zudem knarre der Fußboden, sodass er nächtliche Heimkehrer auch im Haus gehört hätte. Als einzige Möglichkeit bleibe, dass ihm ein anderer Bewohner unbemerkt Zugang verschafft hätte. Dass er an der Außenwand zu seinem Zimmer im ersten Stock geklettert sein könnte, halte er für sehr unwahrscheinlich.

Über das Thema Alkohol, so der Erzieher, habe man in der Jugendhilfeeinrichtung gesprochen. Bereits einige Monate vor der Nacht im Oktober habe der Angeklagte eine Auseinandersetzung mit Jugendlichen gehabt, nach der er als Opfer im Krankenhaus behandelt werden musste. Danach habe der Somalier seinem Eindruck nach weniger Alkohol konsumiert.

Am Morgen nach dem schrecklichen Ereignis im „Haus am Bürgerpark“ stand gegen 10 Uhr die Polizei vor der Tür der Jugendhilfeeinrichtung, um den 18-Jährigen festzunehmen. Als der Somalier geweckt wurde, so der Erzieher, habe er verwirrt gewirkt und sich dann langsam angekleidet. Beim Klicken der ersten Handschelle am Arm sei der Somalier zur Seite weg zusammengebrochen. Während sich ein herbeigerufener Notarzt um den 18-Jährigen kümmerte, stellte die Polizei in dem Zimmer vorgefundene Bekleidungsstücke sicher.

Fortgesetzt wird der Prozess am Mittwoch, 5. April, um 13.30 Uhr im Landgericht Osnabrück.