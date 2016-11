Die Vechte bei Laar bekommt eine neue Schleife

Mit der Beseitigung eines im Weg stehenden Grenzsteines bei Laar ist am Freitag ein grenzüberschreitendes Projekt zur ökologischen Verbesserung der Vechte gestartet.

Laar. Verhandelt und geplant wird bereits seit vielen Jahren, am Freitag ist das Projekt gestartet: Mit einem Investitionsvolumen von 1,3 Millionen Euro wird die Vechte bei Laar beiderseits der deutsch-niederländischen Grenze in den nächsten zwölf Monaten ökologisch weiterentwickelt. Eine der auffälligsten Maßnahmen ist das Anlegen einer neuen Gewässerschleife auf niederländischem Gebiet. Gleichwohl bleibt der bisherige Gewässerverlauf erhalten. Daher wird in Sichtweite der Grenze eine kleine Insel entstehen.

Für den Grafschafter Kreisrat Dr. Michael Kiehl ist am Freitag „ein tolles Projekt“ gestartet. Gemeinsam mit Wim Stegeman aus dem Vorstand der Waterschap Vechtstromen und im Beisein von Fachleuten aus den beteiligten Kommunen, Behörden und Naturschutzstellen hat Kiehl am Freitag mit dem Ausheben eines für das Projekt im Wege stehenden Grenzsteines den symbolischen Startschuss abgegeben. „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagte der Kreisrat in die Runde und betonte auch, dass man in Sachen Gewässerschutz von den niederländischen Partnern viel habe lernen können.

Teil der Vechtetalstrategie

Das Projekt zur ökologischen Verbesserung der Vechte ist Teil der Vechtetalstrategie. Um die geplante Gewässerentwicklung der Vechte in diesem Teilbereich der Gesamtmaßnahme zu erreichen, werden bei Laar am südlichen Ufer des Flusses auf einer Länge von etwa 500 Metern Uferbefestigungen abgebaut, damit das Wasser sich hier auf natürliche Weise seinen Weg bahnen kann. Gleichzeitig werden am nördlichen Ufer auf einer Länge von etwa 250 Metern Totholzelemente als Strömungslenker eingebaut.

Darüber hinaus wird nördlich des Flusslaufes auf deutschem Gebiet eine 250 Meter lange Verwallung zurückverlegt. Danach soll zwischen Flusslauf und Verwallung auf einer Fläche von etwa 2,5 Hektar eine Schicht von einem halben Meter abgegraben werden, um die Entwicklung von Auen zu fördern.

Kosten: 1,3 Millionen Euro

Die Gesamtkosten des Projekts betragen etwa 1,3 Millionen Euro. Den Löwenanteil davon in Höhe von rund einer Million Euro wird von niederländischer Seite zur Verfügung gestellt. Den Betrag teilen sich die Provinz Overijssel und die Waterschap Vechtstromen je zur Hälfte. In den Niederlanden fallen mit der Schaffung einer neuen Vechteschleife auch die meisten Kosten an. Auf deutscher Seite entstehen Kosten von fast 400.000 Euro. Dafür gibt es Förderbewilligungen von der Europäischen Union und vom Land Niedersachsen, sodass der Landkreis Grafschaft Bentheim noch zehn Prozent der Kosten auf deutscher Seite zur Verfügung stellen muss.

Mit den Förderbescheiden von deutscher Seite, die im vergangenen Monat erteilt wurden, konnten jetzt Aufträge an Unternehmen vergeben werden. Für die Beteiligten ist das Projekt nicht nur für den Naturschutz wichtig, sie sehen es auch als Teil der Regionalentwicklung.