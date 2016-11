Die Weihnachtspyramide schwebt ein

Am Mittwochabend wird Bad Bentheims Bürgermeister Volker Pannen die Weihnachtspyramide „anschieben“. Am Montag haben die Aufbauarbeiten begonnen.

Bad Bentheim. Mit einem kräftigen „Schieb an“ wird Bürgermeister Dr. Volker Pannen am Mittwochabend um 19 Uhr die 6,20 Meter hohe Weihnachtspyramide in Bad Bentheim zum Drehen bringen. Mit vereinten Kräften haben am Montagvormittag Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bentheim und Mitarbeiter der Stadt die aus der Partnerstadt Wolkenstein stammende Pyramide aufgebaut. Mit der Hubbühne der Feuerwehr wurde die Narbe aus luftiger Höhe in die Pyramide hereingesetzt und anschließend der Rotorkopf aufgesetzt, auf den die Flügel montiert werden.

Bildergalerie Aufbau Pyramide Bad Bentheim Bild / Bild kaufen Aufbau der Weihnachtspyramide in Bad Bentheim Foto: Irene Schmidt

Zum Anschieben wird ein von der Bäckerei Helms aus Gildehaus gebackener Stollen angeschnitten. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch den Posaunenchor der altreformierten Kirchengemeinde Bad Bentheim unter der Leitung von Jürgen Harbort.