Die wichtigen Entscheidungen stehen fest

db Nordhorn. Spannung bis zum Schluss – das gibt es in dieser Spielzeit für die Grafschafter Teams in der Fußball-Bezirksliga nicht. Denn vor ihren finalen Auftritten der Saison 2016/17 heute um 19.30 Uhr wissen die sechs Mannschaften aus dem Kreis schon, in welcher Liga sie nach dem Sommer antreten. Deshalb bleiben nur noch die kleinen Ziele, die am 30. und letzten Spieltag erreicht werden können.

Da wäre zum einen der inoffizielle Titel als bestes Grafschafter Team der Liga. Um diesen zu holen, benötigt der VfL Weiße Elf aus Nordhorn im Heimspiel gegen Leschede einen Punkt und wäre damit in der Endabrechnung hinter Papenburg Zweiter. „Dieser Platz soll es werden. Wir wollen das letzte Heimspiel gewinnen“, verspricht VfL-Spielertrainer Dennis Brode. Für den Stürmer geht es auch noch um den Titel des Torschützenkönigs: Im aktuellen Klassement liegt er mit 29 Toren zwei Treffer hinter Lohnes Kamaljit Singh – doch mit Leschede kommt nun die auf dem Papier einfachste Aufgabe auf die Nordhorner zu. Gerade einmal einen Punkt hat der Tabellenletzte auf fremden Plätzen geholt und er stellt auch die schwächste Abwehr der Bezirksliga. „Die Priorität liegt für mich in diesem Spiel nicht auf der Torjägerkrone“, stellt Brode allerdings fest.

Hinter dem VfL streiten sich mit dem FC Schüttorf 09 und Union Lohne noch zwei weitere Grafschafter Mannschaften im direkten Duell um den dritten Rang. „Wir können Schüttorf mit einem Heimsieg überholen“, nennt Union-Trainer Ralf Cordes die Ausgangslage. Natürlich wollen die Lohner genau das tun, doch: „Das Spiel wird auch im Zeichen der Verabschiedungen stehen“, sagt Cordes, der in der kommenden Saison unter anderem nicht mehr auf Kamaljit Singh, Viktor Dak, Tim Meiners und Baris Yilmaz zurückgreifen kann.

Die Schüttorfer unterlagen am Sonntag dem SV Eintracht TV mit 2:5. „Man hat gesehen, dass bei uns ein wenig die Luft und die Spannung raus waren“, gesteht 09-Trainer Michael Schmidt. Um den dritten Platz zu halten, benötigen die Gäste in Lohne mindestens ein Unentschieden. „Wir wollen die Saison halbwegs positiv zu Ende bekommen, damit wir in ein paar Wochen mit einem guten Gefühl in die Vorbereitung starten können“, nennt Schmidt das Ziel für den letzten Auftritt.

Mit einem Heimsieg gegen Altenlingen will der SV Eintracht TV die überragende Rückrunde abschließen und als viertbestes Grafschafter Team auf dem fünften Rang landen. Für den SV Wietmarschen geht es beim FC Schapen ebenfalls um eine gelungene Verabschiedung – und um ein wenig Wiedergutmachung nach der 2:7-Niederlage gegen den VfL Weiße Elf am Wochenende. „Das war ein bisschen zu viel“, sagt Norbert Wübbels, der Trainer des bereits als Absteiger feststehenden Teams. „Schapen ist eher unsere Kragenweite als Nordhorn“, meint er.

Den Abstieg vermieden hat der TuS Gildehaus am Sonntag mit dem Heimsieg gegen Laxten. Was folgte, war großer Jubel – auch über die Tatsache, dass der heutige Auftritt beim SV Surwold nun für die Obergrafschafter nicht zu einem Endspiel wird. Für die Emsländer geht es im Abstiegskampf allerdings noch um alles: Sie sind punktgleich mit Concordia Emsbüren und weisen auch noch dasselbe Torverhältnis wie der Konkurrent auf. Damit steckt im Gildehauser Spiel in Surwold noch die meiste Spannung, auch wenn der TuS, wie alle anderen Grafschafter Teams auch, nur noch Feinheiten am eigenen Saisonausgang verändern kann.