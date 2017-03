Die Zwafinks: Eine Familie mit vielen Gesichtern

Mitglieder der Familie Zwafink sind in der gesamten Niedergrafschaft anzutreffen. Da für Feiern des 74-köpfigen Clans die meisten Gaststätten zu klein sind, haben sie sich vor Kurzem auf einem Hof in Neuenhaus getroffen.

Neuenhaus. Im Minutentakt fährt ein Auto nach dem anderen über die Escher Straße, um auf dem Hof der Familie Zwafink in Neuenhaus zu parken. Es steigen ältere Ehepaare, junge Eltern mit Kleinkindern und Teenager aus. Am Ende tummeln sich über 50 Personen auf dem Hof. Die meisten zieht es direkt in den Partyraum im ehemaligen Schweinestall.

Sie alle sind keine Besucher, sondern „meine Familienmitglieder“, erklärt die 89-jährige Johanna Zwafink. Zusammen mit ihrem vor 20 Jahren verstorbenen Ehemann hat sie fünf Kinder großgezogen. Auch die Nachkommen folgten dem Bibelwort „seid fruchtbar und mehret euch“, sagt Johanna Zwafinks 62-jähriger Sohn Gerrit-Jan. Deshalb gehören zur Familie mittlerweile 16 Enkel und 30 Urenkel. „Zusammen mit den Partnern der Kinder und Enkel zählt die engere Familie 74 Mitglieder“, erzählt Gerrit-Jans Schwägerin Berndine.

Sich die Namen aller seiner Verwandten zu merken – oder gar ihre Geburtstage – sei nicht immer einfach, verrät Sebastian Dykhuis. Er ist mit Johanna Zwafinks Enkelin Nadine verheiratet. „Bei jeder Familienfeier sind eigentlich neue Gesichter dabei, da immer für Nachwuchs gesorgt wird“, erzählt er. In eine Großfamilie eingeheiratet zu haben, hat er nie bereut. „Die jüngere Generation trifft sich einmal im Jahr zum Kloatscheeten. Der Zusammenhalt ist toll – auch für einen Eingeheirateten.“

Auf den Zusammenhalt legt Johanna Zwafink größten Wert. Weihnachten wird in großer Runde gemeinsam auf dem Hof mit Stockfischessen gefeiert, und auch an ihrem Geburtstag ist auf dem Anwesen in Neuenhaus viel los. „Alle zusammenzutrommeln, ist nicht einfach. Aber jeder, der Zeit hat, kommt hier vorbei“, sagt sie.

Familienbesuch in Norwegen

Die meisten ihrer Nachfahren sind der Grafschaft Bentheim treu geblieben. Nur drei Familienmitglieder hat es in andere Teile Deutschlands verschlagen, eine Enkelin lebt in Norwegen. Die engen Familienbande lockern, kann jedoch auch die weite Entfernung nicht. „Vor einigen Jahren haben wir gemeinsam eine Tour nach Norwegen unternommen, um sie zu besuchen“, sagt Johanna Zwafink.

Den Hof an der Escher Straße haben die Zwafinks 1920 gekauft. Geführt wurde er im Nebenerwerb von Johanna Zwafinks Mann, der im Zweiten Weltkrieg schwer verletzt wurde. „Als Kinder haben wir deshalb auf dem Hof mitangepackt, wo wir konnten“, erinnert sich der 64-jährige Jan Zwafink. Zuhause sprachen alle nur Plattdeutsch, mit den Holzschuhen ging es zur Schule. „Im kalten Winter haben wir als Kinder immer Stroh in die Schuhe gestopft“, sagt sein jüngerer Bruder Gerrit-Jan. Dass heutzutage keine Klompen mehr getragen werden, ist für ihn kein Verlust. „Mir haben nach dem Weg zur Schule immer die Füße wehgetan. Gerne habe ich die Dinger nie getragen.“

Dass die Familie so groß werden konnte, ist für die Kinder von Johanna Zwafink kein Wunder. „Die Zeiten waren zwar hart, aber in der Familie ging es bei uns immer sehr harmonisch zu. Das prägt einen, und man möchte als Erwachsener auch gerne mehr als ein Kind haben“, sagt Gerrit-Jan Zwafink.

Familie erhält bald Zuwachs

Das einzige Problem der Großfamilie: Feiern sind kaum noch außerhalb des Hofs möglich. „Eine Gaststätte für Feste zu finden, ist schwer. Die meisten bieten nicht genug Platz“, sagt Johannas Schwiegertochter Berndine Zwafink. Ihr Mann Bernd hat deshalb bereits vor Jahren den ehemaligen Schweinestall in einen Partyraum umgebaut. Den Hof bewirtschaftet er nur noch nebenbei. „Das ist eher ein Hobby“, meint seine Frau.

Die jüngste Generation der Zwafinks bevölkert mittlerweile die Grafschafter Schulen und Kindergärten. Auch sie werden die Familienwerte hochhalten, da sind sich ihre Eltern und Großeltern sicher: „Man muss die Kinder nur bei Familienfesten beobachten, wie sie miteinander spielen. Sie streiten nie miteinander, sondern teilen sich lieber das Spielzeug.“

Für die nächste Generation wünscht sich Johanna Zwafink nur eines: „Dass sie fest im christlichen Glauben verankert bleiben und den sonntäglichen Gottesdienst besuchen.“ Welche Berufe sie ergreifen, oder wohin sie ziehen, sei die Entscheidung der Kinder. Sie hofft aber, dass an ihrem 90. Geburtstag am 18. April wieder möglichst viele ihrer Nachkommen vorbeischauen. Und sie verrät, dass die Familie bald Zuwachs erhält: „Zwei Zwafinks kommen dieses Jahr zur Welt.“