Diebe lassen auf Autohof 189 Fernseher mitgehen

gn Salzbergen. Bislang unbekannte Diebe haben auf dem Autohof Holsterfeld an der Autobahn 30 in Salzbergen in der Nacht zu Donnerstag zahlreiche Fernsehgeräte gestohlen. Die 189 Elektroartikel befanden sich auf dem Auflieger eines Sattelzuges. Die Täter brachen ein Vorhängeschloss auf und luden die Fernseher um.

„Der 29-jährige Fahrer des Sattelzuges bekam von den Vorgängen nichts mit; er hatte sich gegen 23 Uhr in der Kabine der Zugmaschine schlafen gelegt“, teilte die Polizei am Freitag mit. Um 7.30 Uhr war er dann aufgewacht und bemerkte den Diebstahl. In der Nacht selbst, habe er nichts gehört. Gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten äußerte er den Verdacht, möglicherweise durch die Täter in bislang unbekannter Weise betäubt worden zu sein.

Die genaue Schadenshöhe liegt zur Zeit noch nicht vor, dürfte aber bei mehreren Zehntausend Euro liegen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.