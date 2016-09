Diebe stehlen Bargeld aus geparkten Autos

In Ringe ist es am Wochenende zu mehreren Diebstählen aus Autos gekommen. Dabei macht ein Tatumstand besonders nachdenklich.

gn Ringe. Die Unbekannten haben bei den Diebstählen hauptsächlich Bargeld gestohlen, teilte die Polizei mit. In der Nacht zum Sonntag wurden bislang sieben Fälle gemeldet. „Zwei am Restaurant Buddenberg abgestellte Autos wurden dabei auf unbekannte Art und Weise geöffnet“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm. Aus einem der Autos wurde ein Portemonnaie gestohlen. Aus vier weiteren Fahrzeugen in der Siedlung Borgmanns Kamp wurden ebenfalls Geldbörsen und Bargeld gestohlen. Alle Autos waren dabei unverschlossen.

In der Neulandstraße wurde wiederum ein verschlossenes Auto auf unbekannte Weise geöffnet. Die Täter erbeuteten zwei Handtaschen samt Inhalt. Teile des Diebesgutes aus den sieben Taten, wurden im Bereich der Grundschule Ringe und des dortigen Sportplatzes wiedergefunden. Neben Zeugen der einzelnen Diebstähle wird der Eigentümer eines Schlüsselbundes gesucht. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.