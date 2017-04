Diebe stehlen Elektrogeräte in Wietmarschen

gn Wietmarschen. Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, in der Meitnerstraße in Wietmarschen in eine im Bau befindliche Werkhalle eingebrochen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter eine verschlossene Seitentür aufgebrochen und waren eingestiegen. Im Gebäude stemmten sie eine weitere Tür zu einem Lager auf und nahmen eine Vielzahl von Elektrogeräten und Baumaschinen mit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.

