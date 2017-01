Diebstahl in Hoogstede: 40.000 Euro Schaden

In Hoogstede sind Unbekannte in eine Maschinenhalle eingebrochen und haben unter anderem eine Landmaschine gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

gn Hoogstede. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in eine Maschinenhalle am Bathorner Diek in Hoogstede eingedrungen. Sie brachen laut Polizeibericht zunächst ein Vorhängeschloss zu einer angegliederten Werkstatt auf. Durch diese gelangten sie in die Lagerhalle für Landmaschinen. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie eine Heuballenpresse und ein Heuballtransporter. Darüber hinaus wurde aus den dort abgestellten Traktoren der Diesel abgepumpt und ebenfalls entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.