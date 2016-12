Diebstahl vor Polizeiwache endet mit Festnahme

Dieser Fahrraddiebstahl ging mächtig nach hinten los: Ein Mann hat am Mittwochmorgen versucht, ein vor der Polizeidienststelle in Lingen abgestelltes Fahrrad zu stehlen. Doch die Tat blieb nicht unbeobachtet.

gn Lingen. Der 44-jährige amtsbekannte Mann aus Lingen war am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der Dienststelle in der Wilhelm-Berning-Straße in Lingen erschienen, um ein Fahrrad abzuholen, teilte die Polizei mit. Das Rad sei ihm vor einigen Tagen von der Polizei abgenommen worden. „Nachdem man ihm mitteilte, dass dies nicht möglich sei, verließ er laut schimpfend die Dienststelle“, sagte ein Polizeisprecher.

Der 44-Jährige ging zum Fahrradstand, nahm sich ein fremdes Fahrrad und fuhr davon. Ein 59-jähriger Polizeibeamter beobachtete den Vorgang und lief dem Täter hinterher. Er holte ihn ein und zog den Mann vom Fahrrad. Der Dieb trat und schlug mehrfach nach dem Polizisten.

Waffen bei Durchsuchung gefunden

Ein weiterer Polizist kam hinzu, gemeinsam konnten sie dem Dieb Handschellen anlegen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Festgenommenen wurden insgesamt drei Messer gefunden.

Der 59-jährige Polizist wurde leicht am Finger verletzt. Er ist jedoch weiterhin dienstfähig.

Der Täter wird sich nun wegen räuberischen Diebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten müssen. Er wird im Laufe des Donnerstages einem Haftrichter vorgeführt.