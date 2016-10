Digitale Tafeln für Schüttorfer Grundschulen

Schüttorf. Kreide war gestern, heute wird auch an der Schultafel mehr und mehr mit dem Computer gearbeitet. Für die Evangelische Grundschule Schüttorf und die Grundschule Quendorf ist nun, nach eigener Aussage, ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen: Beide Einrichtungen freuen sich über die Anschaffung von interaktiven Tafeln. Diese sind digital und werden über Computer gesteuert. Sie stehen in der Quendorfer Grundschule nunmehr in allen Klassen und in der Schüttorfer Grundschule in neun Klassen.

„Ohne Unterstützung von außen nicht möglich“

Die Gesamtkosten der Anschaffung betragen nach Angaben von Inge Hansmann, Schulleiterin der Evangelischen Grundschule, rund 43.000 Euro. Unterstützt wurden die beiden Schulen dabei von der Samtgemeinde Schüttorf, der Grafschafter Volksbank und den Fördervereinen der beiden Schulen. „Ohne die Unterstützung von Sponsoren und den Aktivitäten der Fördervereine ist eine solche Anschaffung aus dem normalen Schuletat nicht möglich“, freuten sich Inge Hansmann und der Quendorfer Schulleiter Peter Jansen. Beide bedankten sich auch im Namen der Eltern, der Schüler und des Kollegiums, dass dies möglich geworden ist und dass sich immer wieder Sponsoren finden, die die Arbeit dieser Schulen unterstützen.

Interaktive Tafel soll mehr Motivation schaffen

Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus sprach den Fördervereinen seinen Dank aus. „Das Engagement zeigt die enge Verbundenheit der Fördervereine mit den Schulen. Wir freuen uns sehr darüber.“ Neben dem Erwerb von fachlichen und sozialen Kompetenzen und Fertigkeiten gehöre zu den Erfolgskriterien einer guten Schule die Herausbildung von Lernstrategien und Arbeitstechniken sowie Medienkompetenz. „Dieses interaktive Medium soll dazu beitragen, mehr Motivation zu schaffen und eine Lernatmosphäre zu erzeugen, in der die Aufmerksamkeit, die Neugierde und das Interesse der Schüler an den zu vermittelnden Unterrichtsinhalten gefördert werden und sich so die Qualität der Ausbildung der Kinder verbessert“, sagte Inge Hansmann.

Um die interaktiven Tafeln optimal nutzen zu können, fehlen laut Inge Hansmann an der Evangelischen Grundschule noch einige Laptops und Dokumentenkameras. Der Erwerb soll durch einen Sponsorenlauf der Schüler im April 2017 sowie durch weitere Spenden und Aktionen an der Grundschule ermöglicht werden.