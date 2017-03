Dingend gesucht: der Geselle

gn Nordhorn. Angesichts einer zunehmenden „Akademisierung“ hat die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) vor einer Fachkräfte-Krise für Handwerksbetriebe im Landkreis Grafschaft Bentheim gewarnt. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland: In deren Bereich legten im vorletzten Jahr lediglich rund 2520 Auszubildende eine Abschlussprüfung ab - fünf Jahre zuvor waren es noch etwa 2670. Das macht einen Rückgang von sechs Prozent. Der „Gesellen-Schwund“ ist dabei ein landesweites Phänomen: Zwischen 2005 und 2015 sank die Zahl der Gesellen-Prüfungen in Niedersachsen um zwölf Prozent. Die IG BAU Osnabrück-Emsland spricht von einem „besorgniserregenden Trend“.

„Immer mehr Schulabgänger gehen lieber an die Uni statt in einen Handwerksbetrieb“, sagt Bezirkschef Wilhelm Schlee. Dabei biete etwa die Baubranche in der Grafschaft gute Verdienstmöglichkeiten und eine lange „Karriere-Leiter“. Per Aufstiegsfortbildung könne man es bis zum geprüften Polier oder Bauleiter bringen - und dann mehr verdienen als viele Architekten. „Sei schlau, geh zum Bau - dieser Tipp gilt nach wie vor“, sagt Schlee.

Nach Angaben der Sozialkassen der Bauwirtschaft waren im vergangenen Oktober 91 Bau-Azubis im Landkreis gemeldet. „Damit steht der Bau besser da als viele andere Handwerksbereiche.

Trotzdem: Jeder zusätzliche Azubi wird gebraucht“, sagt der Gewerkschafter - „besonders in Zeiten einer deutlich anziehenden Baukonjunktur.“ Zudem werde der Fachkräftebedarf angesichts geburtenschwacher Jahrgänge in den 90er-Jahren weiter steigen.

Ein wichtiges Argument, eine Bau-Ausbildung zu machen, sei nach wie vor die Bezahlung, so Schlee. Die Verdienste der Auszubildenden lägen meist sogar über denen der Industrie. Im ersten Lehrjahr geht ein angehender Maurer oder Straßenbauer mit 755 Euro pro Monat nach Hause. Im dritten Ausbildungsjahr sind es sogar 1400 Euro. Damit sind Bau-Azubis laut Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) im Schnitt die Bestverdiener unter allen Auszubildenden. „Wer aber Fachkräfte in der Branche halten will, muss auch im Anschluss etwas tun. Der Einkommensabstand zwischen Industrie und Handwerk vergrößert sich seit Jahrzehnten“, betont Schlee. Die Rahmenbedingungen am Bau müssten darum entsprechend denen in der Industrie angeglichen werden.

Mehr Schulabgänger werde man nur gewinnen, wenn sich neben dem Einkommen auch die Arbeitsbedingungen und das Image der Branche verbesserten, ist die IG BAU überzeugt. Hier seien vor allem die Arbeitgeber gefordert. „Beim Bau denken viele an extremes Malochen. Doch in den letzten Jahren hat sich viel getan. Maschinen und digitale Technik erleichtern das Arbeiten.“ Und wer auf dem Bau arbeite, komme auch herum und lerne das Land kennen. Bei der Arbeit auf auswärtigen Baustellen müsse der Chef mittlerweile auch die Unterkunft stellen und bezahlen, erklärt Wilhelm Schlee. „Dennoch bleibt viel zu tun, um die Bauwirtschaft noch attraktiver zu machen. Höhere Arbeitsstandards sind eine Investition in die Zukunft.“

Für die IG BAU Osnabrück-Emsland steht fest: „Je besser die Perspektiven am Bau, desto eher werden wir die Leute halten. Das Handwerk hat nach wie vor goldenen Boden. Wenn wir irgendwann eine Bachelor-Schwemme und einen Handwerker-Mangel haben, dann ist keinem geholfen.“

Die Folgen hiervon würden letztlich vor allem die Bürger spüren - durch höhere Preise beim Bauen und Renovieren.

