Dinkelland lädt zum Internationalen Drachenfest

Der Herbst ist da und damit auch die Drachen am Himmel. Deshalb findet am Wochenende ein großes Drachenfest in den Niederlanden statt.

gn Denekamp. Die Stiftung Vliegerfeest Twenterand organisiert am 24.und 25. September zum dritten Mal das Internationale Drachenfest in Dinkelland auf dem Gelände des Schaapskooi Stroothuizen am Stroothuizerweg 37 in Denekamp. Die Organisation liegt in den Händen von Herman Plattje und Jan Grutterink, Rita Punt und Louis Welhuis von der Schäferei. Punt und Welhuis sind die Eigentümer der Schaapskooi und wollen dieses schöne Gelände auch auf diese Art in Twente bekannt machen.

Mit Plattje und Grutterink haben sie langjährige und engagierte Drachenflieger und Festorganisatoren gefunden, die den Einwohnern der Twente und der Grafschaft Bentheim zeigen wollen, dass Drachenfliegen nicht nur für Kinder gedacht ist. Als Liebhaber von Drachen und Drachenfliegen können die Besucher sehen, was Drachenflieger aus Deutschland, Belgien, Indien und den Niederlanden alles an Modellen mitgebracht haben.

Zwei Höhepunkte wird es auf dem Drachenfest geben: Drachenflieger und Bauer Rolf Zimmermann aus Deutschland hat den Auftrag von Walt Disney bekommen, den Drachen aus dem Film „Elliot der Drache“, der gerade europaweit in den Kinos anläuft, zu bauen. Er hat ein kleines Modell von Disney bekommen, welches er als 3-D-Figur in einen riesigen, zwölf Meter langen und zehn Meter breiten fliegenden Drachen umsetzte. Zimmermann ist mit dem Drachen schon in einigen europäischen Ländern gewesen, für Holland ist es aber eine Premiere.

Auch der bekannte deutsche Drachenbauer Meik Schlenger aus Paderborn kommt zum ersten Mal nach Denekamp und hat in seinem Gepäck den berühmten TV-Helden „Wicki der Wikinger“ mit einer Größe von gut zehn Metern. Aber auch viele andere Drachenflieger mit Figuren von bis zu 20 Metern Größe sind auf dem Festival vertreten.

Am Sonnabend ab circa 20.30 Uhr ist für das Publikum ein Nachtfliegen angesagt. Sie können dann verschiedene Drachen, die mit Reflexband ausgestattet sind und angestrahlt werden, sehen. Das Ganze wird mit passender Musik untermalt. Die Besucher können um das gesamte Gelände laufen, um die Drachen von allen Seiten bewundern zu können.

Am Sonntag geht die Show um 10 Uhr weiter, Besucher können das Drachenfest bis 17 Uhr erleben. Kinder können, ebenso wie bereits am Sonnabend, selbst Drachen bauen und fliegen. Außerdem wird es den bekannten und beliebten Bonbonregen aus der Luft geben. Die Musikgruppe „Die Hapjes“ wird am Sonntag ihr Können zum Besten geben. Auch sind auf dem Gelände wieder diverse Stände aufgebaut, wie zum Beispiel die Aalräucherei Dinkelstoom, die geräucherten Fisch und viele andere Leckereien anbietet. Auch können auf der Terrasse Kaffee und Kuchen und diverse andere Getränke verzehrt werden. Auch holländischer Pfannkuchen und Eis werden ebenfalls angeboten.

Das Drachenfest startet am Sonnabend und am Sonntag jeweils um 10 Uhr und endet am Sonntag um 17 Uhr (Sonnabend: Ende offen). Eintritt und Parken sind frei.