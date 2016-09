Dinklage ist am Freitag zu Gast beim SV Vorwärts

Nordhorn. Fußball-Landesligist Vorwärts Nordhorn geht mit einem klaren Ziel in das Heimspiel am Freitagabend (20 Uhr) gegen den TV Dinklage: „Wir wollen uns noch mehr Möglichkeiten herausspielen, denn damit erhöhen sich auch die Chancen, ein Tor zu erzielen“, sagt Vorwärts-Trainer Henning Schmidt. Der Coach ist eigentlich kein großer Freund davon, sportliche Tendenzen in Stein zu meißeln, er räumt nach drei Niederlagen in Folge aber ein: „Wir hängen ein Stück weit drin in einem Negativlauf.“

Damit es wieder aufwärts geht, sollen die Nordhorner gegen Dinklage möglichst die Grundtugenden wie Kampfgeist, Laufbereitschaft und Konzentration auf den Platz bringen. Darüber hinaus erkennt Schmidt bei den Gästen zwei wichtige Schaltstellen, die sein Team unbedingt in den Griff bekommen sollte: Im Angriff des TVD ist das der groß gewachsene Felix Schmiederer, der schon für den BV Cloppenburg in der Regionalliga gespielt und in der aktuellen Landesliga-Saison bereits vier Treffer erzielt hat. Und im Mittelfeld zieht Claude Videgla bei den Südoldenburgern die Fäden. Videgla war einst in der ersten tschechischen Liga aktiv und trug in der vergangenen Saison wesentlich zum Verbleib der Dinklager in der Landesliga bei – mit Toren, aber auch seinen Fähigkeiten in der Schaltzentrale.

Trotz der jüngsten drei Niederlagen hat die Psyche der Nordhorner noch nicht gelitten, meint zumindest der Trainer. „Wir gehen mit Selbstvertrauen in die Partie und wissen, dass wir die Dinklager zu Hause schlagen können“, sagt Henning Schmidt. Er könnte sich allerdings bessere personelle Voraussetzungen für das Spiel am Freitag wünschen. Hintergrund: Ein Viertel der Spieler aus dem 20-er Kader steht dem Coach am Freitag voraussichtlich nicht zur Verfügung: Während Pascal Thiele im Urlaub ist, fallen Dennis Nyhuis und Jannis Staelberg auf Grund von Verletzungen aus. Jannes ten Hagen ist nach seiner Gelb-Roten Karte beim Spiel in Friesoythe gesperrt. Und Eike Schrader arbeitet nach seinem Kreuzbandriss nach wie vor intensiv für sein Comeback. Angesichts dieser Ausfälle stellt Trainer Schmidt fest: „Es ist gut, dass Sven Brege in den Kader zurückkehrt. Wenn fünf von 20 Spielern ausfallen, wird es schon enger. Es ist gleichzeitig aber auch eine Möglichkeit für die anderen Spieler, sich zu beweisen.“