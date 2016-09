Dinner-Krimi: Der Mörder zeigt sich beim Dessert

Premiere in der Kornmühle in Nordhorn. Dort ging am Sonnabend das erste Dinner-Krimi „Zum Nachtisch blauer Eisenhut‘“ über die Bühne. Bis zum Ende des Jahres sind noch 15 Spieltermine angesetzt.

Nordhorn. Gehen wir ins Restaurant oder ins Theater? Wer sich nicht einig werden kann über die Gestaltung eines schönen Abends, kann ab sofort auf die Kornmühle zurückgreifen: Am Sonnabend feierte dort der Dinner-Krimi „Zum Nachtisch blauer Eisenhut‘“ seine Premiere und bot den Zuschauern spannende und kurzweilige Unterhaltung in Einklang mit kulinarischen Genüssen aus dem „Café Nordhörnchen“. Mit dem Stück der Theaterwerkstatt unter Regie von Horst Gross inklusive Vier-Gänge-Menü hält dieses kulturelle Format erstmals Einzug in Nordhorn.

Schon beim Betreten des Veranstaltungsraums präsentiert sich die urige Kornmühle in einem besonderen Charme: Fünf große, runde Tafeln für je zehn Abendgäste stehen bereit und sind festlich dekoriert mit üppigen Kerzenleuchtern, die mit ihrem sanften Licht ebenso zur stimmungsvollen Atmosphäre beitragen wie die gedämpfte Musik aus den Lautsprechern. Während sich die Lokalität rasch bis auf den letzten Platz füllt, die jungen Servicedamen sich höflich vorstellen und den ersten Wein in die Gläser gießen, bleibt der sechste Tisch – oben auf der Bühne – zunächst leer.

Die Einleitung

Das ändert sich erst, nachdem Gastwirt Alf, der an diesem Abend auch als Moderator wirkt, die Gesellschaft begrüßt und auf die bevorstehende Handlung eingestimmt hat. Mit manch sarkastischem Spruch („Schwieriger als Freunde zu finden ist es, sie wieder loszuwerden“) lässt er bereits erahnen, dass es beim nachfolgenden Geschehen an Zwietracht nicht mangeln dürfte.

Davon ist aber zunächst nichts zu spüren, als die drei befreundeten Ehepaare nacheinander eintreffen und sich in kaum zu überbietender Überschwänglichkeit begrüßen. Prösterchen, Stößerchen, Küsschen auf die Wange – die nahezu unerträgliche Heiterkeit erinnert an die Anfangsszene des legendären „Kosakenzipfel“-Sketches.

Die Wandlung

Doch Loriot-Kenner wissen, dass die gute Stimmung von nicht allzu langer Dauer ist. Und so werden auch die Gäste in der Kornmühle – nachdem sie den ersten Gang zu sich genommen haben – Zeugen davon, wie sich diese glamouröse Clique rasch als versextes Sextett entpuppt, und tiefe Enttäuschungen, Unaufrichtigkeit sowie letztlich nackte Verachtung ans Tageslicht kommen. Und es wäre kein Krimi, wenn all dieses Ungemach nicht in einem Todesfall gipfeln würde – die Suche nach dem Mörder in den eigenen Reihen beginnt. Das Rätselraten schließt auch das Publikum mit ein, das während des Hauptgangs eifrig an den Tischen diskutiert und auch zum Abgeben eines heißen Tipps eingeladen wird – ehe sich das Verbrechen zum Dessert schließlich aufklärt.

Premiere

Auch wenn die Ansichten bei der Frage nach dem Schuldigen auseinandergingen, scheinen sich die Besucher in einem Punkt einig zu sein: Dass die Kombination aus Spannung, Witz und Dinner bestens gelungen ist. Dies bestätigt ein lang anhaltender Applaus.

Umsetzung

Erfreut über die positive Resonanz ist Regisseur Horst Gross. Immer wieder habe es in der Vergangenheit Anfragen gegeben à la „Macht doch mal einen Dinner-Krimi“. Nun sei dies erstmals umgesetzt worden, und der interaktive Charakter zwischen Bühne und Zuschauern im Zuge der Inszenierung habe „richtig Spaß gemacht“.

Bei der Kombination aus Theater und dem Event des Essens galt es darauf zu achten, die einzelnen Szenen nicht zu lang zu gestalten, um einen zügigen, dicht vernetzten Gesamtablauf zu schaffen. Gemeinsam mit dem Schauspielerensemble – bestehend aus Eva-Maria Götting-Ennen, Patrick Geers, Wolfram Hörmeyer, Manuela Reinink, Bernd Wilke, Kalle Busche sowie Eleonore Sausmikat – appelliert er augenzwinkernd an die Zuschauer, bitte Stillschweigen über den Ausgang des Stücks zu bewahren, sodass auch die Gäste der weiteren Aufführungen noch genüsslich mitfiebern können.

Bis zum Ende des Jahres sind noch 15 Spieltermine angesetzt. Karten sind in Nordhorn beim VVV erhältlich.

Infos im Internet unter der Adresse www.theaterwerkstattnordhorn.de.