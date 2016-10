Dire-Straits-Tribute-Band tritt in Rheine auf

Welthits wie „Money for Nothing“ oder „Walk of Life“ machten die „Dire Straits“ zu Musiklegenden. Am 22. Oktober steht die „Tribute-Band“ „Brothers in Arms“ im Hypothalamus in Rheine auf der Bühne.

gn Rheine. Fans exquisiter Blues- und Rockmusik können sich am Sonnabend, 22. Oktober, auf eine abendfüllende Zeitreise begeben. Nach dem begeisternden Konzert im Park der Villa Hecking in Neuenkirchen im Juli 2015 gibt sich eine Band hochkarätiger Musiker im Hypothalamus in Rheine, Auf dem Thie 15, die Ehre: „Brothers In Arms“ – nicht nur diesen Song kennen Dire Straits Fans, sondern auch die vielen anderen Welthits der großartigen Band um Mark Knopfler.

Konzertfreunde bedauern jedoch, dass gerade diese Band schon lange nicht mehr live zu erleben ist. 30 Jahre Dire Straits und eine Bühnenabstinenz von mittlerweile achtzehn Jahren gaben Anlass, den musikalischen Waffenbrüdern eine Art Renaissance zu verleihen. So war es naheliegend, dass sich für die im Jahr 2002 gegründete Formation „Brothers In Arms“ eine Handvoll auserwählter Musiker fand, die es nicht nur verstehen, die Hits, sondern auch den Geist und die Atmosphäre der Dire Straits live zu reproduzieren, und das mit einer von Jahr zu Jahr wachsenden Fangemeinde und weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Das über zweistündige Programm führt den Zuhörer nicht nur durch die musikalische Geschichte der Dire Straits. Die Bühnenpräsenz und der hohe musikalische Anspruch der Band überzeugten in rund 350 Live-Shows die Konzertbesucher und spricht für eine professionelle Performance. „Brothers In Arms“ stehen dem Original in nichts nach und versprechen ein beeindruckendes Live-Erlebnis. Von „Down To The Waterline“, „Sultans Of Swing“, „Telegraph Road“, „Money For Nothing“ über „Lady Writer“ bis hin zu „Brothers In Arms“ fehlt keiner der legendären Hits. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn eine Stunde später. Tickets gibt es auf www.hypothalamus.de/tickets sowie allen ADticket/reservix-Vorverkaufsstellen.