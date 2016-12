Döner bei Streit ins Gesicht geworfen

Die Polizei hatte am Wochenende viel zu tun: Zahlreiche handfeste Auseinandersetzungen gab es in der Region. In Emsbüren endete das für einen Mann im Gefängnis.

gn Emsbüren/Lingen/Meppen/Spelle. Etwas kurios mutet ein Einsatz in Emsbüren an. Ein 29-Jähriger rief am Samstagmorgen die Polizei in eine Wohnung in der Straße Ahlde in Emsbüren. Er habe am Telefon angegeben, dass er bei einem Bekannten sei und wenn die Polizei nicht kommen würde, dann könne es eskalieren, teilte die Polizei mit.

In der Wohnung schlug der 29-Jährige vermutlich infolge eines Drogenrausches seinem 31-jährigen Bekannten mit der Faust ins Gesicht. Die Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf und brachten den Anrufer anschließend in die Justizvollzugsanstalt Lingen, da gegen ihn noch ein Haftbefehl offen war.

Döner ins Gesicht geworfen

Ein 21-Jähriger und zwei unbekannte Männer wahrscheinlich russischer und bulgarischer Herkunft haben sich in der Nacht zu Samstag gegen kurz nach 2 Uhr in einem Imbiss in der Elisabethstraße in Lingen gestritten. Der russische Mann soll den 21-Jährigen beleidigt haben, dieser warf daraufhin seinen zuvor gekauften Döner ins Gesicht des Russen.

Das beantwortete der Russe mit einem sofortigen Faustschlag ins Gesicht des Werfers. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0591 87215 bei der Polizei Lingen zu melden.

Hitlergruß in Meppen

Vier Männer haben sich am Samstagabend in der Bahnhofstraße vor einer Gaststätte in Meppen gestritten. Dabei trat ein 46-jähriger Mann indonesischer Herkunft einen 27-jährigen Mann, ein 51-jähriger Brite schlug einen 29-Jährigen. Beide Täter zeigten zudem den Hitlergruß und riefen dabei laut und für viele Passanten hörbar „Heil Hitler“.

Die Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinwirkung und wiesen alle einen Atemalkoholwert von über einem Promille auf. Die Polizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet.

Pfefferspray aus Auto gesprüht

Bislang unbekannte Täter sprühten in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.05 Uhr einem 23-Jährigen in der Straße Zur Kampelbrücke in Höhe der Marienstraße in Spelle aus einem Auto heraus Pfefferspray ins Gesicht. Die Täter forderten ihn auf, ihnen sein Geld und weitere Gegenstände zu geben. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, stiegen zwei Männer aus dem Auto und sprühten dem 23-Jährige erneut Pfefferspray ins Gesicht.

Anschließend fuhren sie ohne Beute mit dem Auto weg. Die beiden Täter sollen laut Polizei türkischer Herkunft, etwa 1,80 Meter groß und etwa Mitte 20 gewesen sein. Zum Auto und der genauen Anzahl der Personen im Auto gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Streit vor einer Kneipe

Einen weiteren Streit gab es am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr vor einer Kneipe in der Bahnhofstraße in Meppen. Dabei wurde ein 28-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.