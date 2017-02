Dogge beißt Terrier und verletzt Frau

Beim Spaziergang mit ihrem Yorkshire Terrier ist eine 69-Jährige von einer Dogge umgeworfen worden. Der Hund griff zuvor den Terrier an.

gn Bawinkel. Ein großer Hund hat sich am frühen Dienstagnachmittag bei einem Spaziergang an der Lengericher Straße in Bawinkel von seiner Besitzerin losgerissen, teilte die Polizei mit. Die Dogge hat im Anschluss einen Yorkshire Terrier angegriffen, ihn mehrfach gebissen und dabei erheblich verletzt.

„Die 69-jährige Halterin des kleinen Hundes hatte noch versucht, ihrem Yorkshire zu helfen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei wurde sie durch den großen Hund umgeworfen und verletzte sich am Arm. Die Halterin der Dogge muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.