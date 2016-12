Dokumentarfilm über „Nordhorn 1945“ überarbeitet

Video ev1.tv - der Talk: Nordhorn 1945 - der Film Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Der Nordhorner Martin Marrong hat einen Film über Nordhorn in den 1945er Jahren produziert. Im Talk verrät er spannende Details zu der Idee und den Dreharbeiten.

Nordhorn. Am Donnerstag, 12. Januar, 9 Uhr, und am Freitag, 13. Januar, 9 und 20 Uhr, erinnert das „Kulturzentrum Alte Weberei“ mit dem Dokumentarfilm „Nordhorn 1945“ des Hobby-Historikers Martin Marrong an die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges in Nordhorn. Vier Zeitzeugen kommen darin zu Wort. In Interviews berichten sie von den Ereignissen zwischen 1933 und 1945 in der heutigen Kreisstadt. Zudem werden ihre Erzählungen mittels nachgestellter Szenen an den Originalschauplätzen bebildert.

Der Film wurde zum ersten Mal 2008 in der „Alten Weberei“ gezeigt – jetzt hat der junge Regisseur sein Werk überarbeitet und möchte es angesichts der globalen politischen Entwicklungen insbesondere Grafschafter Schülern zugänglich machen.

Marrong wurde für sein Engagement der Jugendkulturpreis „Talente 2009“ in der Sparte „Bildende Kunst und Medien“ verliehen. In der Begründung der Jury wurden die umfangreichen Recherchen „über die Einwirkungen der Kriegsgeschichte auf die Geschichte der Stadt und ihre Menschen“ hervorgehoben.

Termine für Schulklassen sind an beiden Tagen jeweils um 9 Uhr (3 Euro pro Person, Begleitlehrer haben freien Eintritt, Reservierung unter Telefon 05921 990801).

Tickets für die Abendveranstaltung am 13. Januar um 20 Uhr (6 Euro, mit GN-Card: 5 Euro) gibt es im Vorverkauf online über den GN-Ticketshop, bei den Grafschafter Nachrichten, in Georgies Plattenladen, Reisebüro Berndt, Musikhaus „Die Taste“, Reisebüro Richters, VVV-Stadtmarketing und allen „ProTicket“-Verkaufsstellen.