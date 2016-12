Doppelpass: Merkel mahnt sorgfältige Sprache an

dpa Berlin. Kanzlerin Angela Merkel hat in der neu entbrannten Debatte um die doppelte Staatsangehörigkeit zu zurückhaltender Wortwahl gemahnt. Nach dem Koalitionskompromiss erhielten Kinder ausländischer Eltern die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn sie lange ihren Lebensmittelpunkt in der Bundesrepublik hätten, sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern in der Sitzung der Unionsfraktion in Berlin. Es gehe dabei nicht darum, dass die deutsche Staatsbürgerschaft verramscht werde. Mit solchen Worten müsse vorsichtig umgegangen werden.