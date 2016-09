Zu einem Unfall ist es am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in Neuenhaus gekommen. Dabei verletzten sich drei Menschen.

Drei Verletzte bei Zusammenstoß in Neuenhaus

fsu Neuenhaus. Am Samstagnachmittag sind in Neuenhaus auf der Veldhausener Straße ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Emlichheim übersah eine 45-jährige Fahrerin eines Toyota, die stadtauswärts unterwegs war und links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, den Motorradfahrer. Der 24-Jährige kam aus Richtung Veldhausen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrzeugführer und die 19-jährige Beifahrerin des Toyota. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.