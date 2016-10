Dritter „Deutschlandkongress“ der Union zur Digitalisierung

dpa München. Unter dem Motto „Innovation und Digitalisierung“ treffen sich Vertreter von CSU und CDU in München zum dritten „Deutschlandkongress“ der Union. Unter der Leitung von CDU-Vize Thomas Strobl und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt diskutieren die Teilnehmer über die Herausforderungen in Zeiten des digitalen Wandels. Dabei geht es um den Ausbau des schnellen Internets ebenso wie um Elektromobilität, autonomes Fahren und Globalisierung. „Die Digitalisierung begründet einen neuen Wettbewerb der Staaten“, sagte Dobrindt in der Einladung.