Drittes TV-Duell in Las Vegas - Trump trifft auf Clinton

dpa Las Vegas. Knapp drei Wochen vor der Wahl in den USA treffen die Präsidentschaftsbewerber Hillary Clinton und Donald Trump zu ihrem dritten und letzten TV-Duell noch einmal unmittelbar aufeinander. Das Duell beginnt um 03.00 Uhr MESZ und dauert 90 Minuten ohne Unterbrechung. Das dritte Duell wird als weniger bedeutend angesehen als vor allem die erste Auseinandersetzung Ende September. Viele Wähler haben ihre Entscheidung bereits getroffen. Dennoch kann das Treffen in Las Vegas den Ton für die letzte Zeit vor der Wahl am 8. November vorgeben.