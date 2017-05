DRK übt 42 Stunden für den Ernstfall

gn Bad Bentheim/Gildehaus. Der DRK-Ortsverein Bad Bentheim & Gildehaus schult wie jedes Jahr seine Helfer bei einem Ausbildungswochenende in Theorie und Praxis.

Wie schon in den vergangenen Jahren wurde der 42-Stunden-Dienst von den Helfern des DRK-Ortsvereins mit Eifer angegangen. Zur großen Freude aller Beteiligten, so berichteten Bereitschaftsleiter Tobias Hardt und seine Stellvertreter, nahmen auch wieder zahlreiche Teilnehmer aus anderen Ortsvereinen der Grafschaft sowie aus dem DRK-Ortsverein Ochtrup teil.

Neben zwei kurzen Theorieblöcken waren die eigentlichen Höhepunkte natürlich die unangekündigten und geheimen Großübungen. Die Ausarbeitung dieser Szenarien oblag der Bereitschaftsleitung. Die vier Szenarien wurden so geplant, dass die Helfer lernen, verschiedensten Herausforderungen gewachsen zu sein.

Gestartet wurde dieses Jahr allerdings mit einer praktischen Einführung in die Wasserrettung. Hierzu wurde den Helfern im Badepark Bad Bentheim durch ein Mitglied der DLRG gezeigt, wie sie eine Person aus dem Wasser retten können und wie sie sich aus einer Notlage befreien. Am vergangenen Samstagmorgen folgte nach einem kurzen Theorieteil das erste Szenario. Dieses führte die Rotkreuzler nach Salzbergen, wo eine Gruppe Jugendlicher an der Ems verunglückt war. Die Helfer behandelten insgesamt 16 Verletzte und Betroffene.

Nach dem Mittagessen stand eine Koordinatenfahrt an, bei der die Teilnehmer zu vorgegebenen Koordinaten fahren mussten. Anschließend folgte der zweite Theorieblock, der von der zweiten Alarmierung unterbrochen wurde. Diesmal ging es in den Bentheimer Wald. Hier hatte eine Explosion an einer Gasanlage 16 Personen verletzt. Auch hier wurden die Patienten von den Einsatzkräften zuerst gefunden und dann medizinisch versorgt.

Am Abend stand dann zunächst Freizeit an. Bei einem gemeinsamen Quiz konnten die Teilnehmer etwas entspannen und sich von den Szenarien erholen. Dann wurden die Helfer gegen 22 Uhr nach Geeste gerufen. Nach einer gemeinsamen Kolonnenfahrt kamen die Einsatzkräfte an einen abgelegenen Waldrand. Hier wurden bei einem Verkehrsunfall mehrere Personen verletzt. Durch die Dunkelheit wurde die Rettung zusätzlich erschwert, weshalb hier das Ausleuchten der Einsatzstelle besonders wichtig war. Hierdurch schafften es die Sanitäter, alle 13 Patienten zu versorgen. Nach kurzer Nacht und gemeinsamem Frühstück lösten die Melder ein letztes Mal aus. An der Grund- und Hauptschule in Gildehaus kam es im Chemieunterricht zu einem missglückten Experiment. Mehrere Schüler sowie Lehrkräfte waren verletzt. Die Helfer errichteten in der Sporthalle der Schule einen Behandlungsplatz und versorgten die Patienten fachmännisch.

So wurde auch die letzte Übung des Wochenendes erfolgreich abgeschlossen. Die Bereitschaftsleitung bedankte sich bei den Darstellern aus dem Emsland und aus Emsdetten für die gelungenen Übungen. Außerdem wurde von den Darstellern die gute Zusammenarbeit der Helfer untereinander gelobt, welche durch das Ausbildungswochenende weiter gefördert wurde.