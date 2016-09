Drogendealer mit 501 Cannabispflanzen erwischt

Bei einer Kontrolle an der Autobahn 30 haben Osnabrücker Zöllner einen 48-jährigen Drogenschmuggler gestoppt. In seinem Kofferraum waren sechs Kartons aus denen den Beamten ein sehr starker Geruch entgegenkam.

gn Bad Bentheim. 501 Cannabissetzlinge hat am Mittwoch ein 48-Jähriger von seinem Besuch in Rotterdam mitgebracht. Die etwa zehn Zentimeter hohen Setzlinge haben Osnabrücker Zollbeamte bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Waldseite Süd im Kofferraum des Mannes gefunden. „Die Menge der Cannabissetzlinge reicht aus, um pro Erntezyklus 15 Kilogramm Marihuana zu erhalten, was einem Verkaufserlös von rund 70.000 Euro entsprechen würde“, berichtete der Zoll am Freitag. Außerdem fanden die Zöllner in einer Lederjacke auf dem Beifahrersitz 1.950 Euro Bargeld.

Weitere Ermittlungen

Da der 48-Jährige widersprüchliche Angaben zu seiner Reise gemacht hatte, haben die Zöllner sein Auto am Mittwoch intensiver kontrolliert. Im Kofferraum des Fahrzeugs waren sechs Kartons aus denen den Beamten ein sehr starker Cannabisgeruch entgegenkam. Beim Öffnen kamen die Pflanzen zum Vorschein.

Der Reisende wurde für die weiteren Ermittlungen zum Zollfahndungsamt Essen am Dienstort Nordhorn gebracht. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet nachweisen konnte, hat das Zollfahndungsamt Essen beim Amtsgericht Osnabrück eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro zur Durchführung des Strafverfahrens beantragt. Nachdem der Beschuldigte den Betrag gezahlt hatte, konnte er seine Reise fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.