Drogenhund Spike findet Ecstasypillen

Der Zoll hat am Montagnachmittag auf dem Parkplatz Waldseite Süd an der Autobahn 30 1000 Ecstasytabletten im Wert von rund 8000 Euro in einem Auto gefunden und den Fahrer festgenommen.

gn Bad Bentheim. Bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd hat der Zoll am Montag Drogen und ein als Taschenlampe getarntes Elektroschockgerät in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten Auto entdeckt. Der 26-jährige osteuropäische Fahrer gab an, in den Niederlanden zu wohnen und nach Polen reisen zu wollen, teilte der Zoll mit. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld habe er verneint.

In einer der ersten Durchsicht des Wagens stellten die Beamten ein zugelassenes Reizgassprühgerät und ein als Taschenlampe getarntes Elektroschockgerät in dem Ablagefach der Fahrertür fest. Das Fahrzeug wurde daraufhin einer Intensivkontrolle unterzogen. „Hierbei kam auch Spürhund Spike zum Einsatz. Er zeigte auffallend starkes Interesse für sämtliche Fahrzeuginnenverkleidungen“, sagte ein Zollsprecher. Daraufhin fanden die Zöllner im Kofferraum hinter der rechten Innenverkleidung einen schwarzen Folienbeutel mit pinkfarbenen Ecstasytabletten.

Der Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.