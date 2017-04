Drogeriemarkt in Neuenhaus bleibt heiß begehrt

Neuenhaus. Erster Samtgemeinderat Michael Kramer wollte am Dienstag eigentlich im Rathaus mitteilen, wie es um den Stand der Planungen an der Veldhausener Straße steht. Dort soll eine neue Polizeiwache entstehen. „Damit sichern wir den Polizeistandort Neuenhaus für die Zukunft“, erklärte der Samtgemeinderat. Zudem ist geplant, auf dem Areal einen Discounter zu bauen – zum Verdruss einiger Politiker.

„Warum können wir keinen Drogeriemarkt hierher holen?“, fragte Fredo Weiden (SPD). Mehrere andere Ausschussmitglieder schlossen sich ihm an und fügten hinzu, dass eine DM- oder Rossmarkt-Filiale sinnvoller als ein neuer Discounter sei. Davon gebe es in Neuenhaus bereits mehr als genug, um den Bedarf zu decken. Zu große Konkurrenz gefährde möglicherweise sogar die bereits bestehenden Märkte.

Michael Kramer erklärte, dass das Konzept des Investors schlüssig sei und Neuenhaus aufwerte. Mit der Eröffnung eines Drogeriemarktes sei zudem nicht zu rechen. „Die Verwaltung steht mit beiden großen Ketten und weiteren aus Deutschland und den Niederlanden seit Langem in Kontakt“, erklärte Michael Kramer. Interesse an einer Ansiedlung in Neuenhaus hätten sie bislang nicht signalisiert. „Ich verstehe den Wunsch im Ort, aber wir können uns leider derzeit nicht aussuchen, ob ein Discounter oder Drogeriemarkt sich an der Veldhausener Straße ansiedelt“, betonte Michael Kramer.

Dazu erklärte Hans-Joachim Schrader von der Standort- und Kommunalberatung BBE aus Münster: „Beide großen Drogeriemarktketten sind seit der Schlecker-Pleite sehr zurückhaltend, neue Filialen zu eröffnen. Neuenhaus steht vermutlich auf einer langen Liste mit anderen Kommunen in der Bundesrepublik, die bei Rossmann und DM angefragt haben, jedoch mehr Kaufkraft und somit bessere Chancen für eine Ansiedlung haben.“

Lastwagenschlange an der Weidenstraße

Diskussionsbedarf gab es auch in Bezug auf die Weidenstraße. Peter Schröter (Die Grünen) beklagte sich, dass in der Straße häufig fünf oder sechs Lastwagen parkten. „Das ist kein Zustand. Das geht so nicht“, meinte er. Michael Kramer erwiderte, dass bereits Gespräche mit der Firma im Gange seien, welche die Lastwagen anfahren. „Das Problem wird ernstgenommen. Die Firma will mit den Zulieferern an einem Zeitplan arbeiten, damit nicht zu viele Lkws gleichzeitig parken“, meinte er.

Sorgen bereitete Peter Schröter auch, dass es seit Beginn der Bauarbeiten an der B403 zu zwei Unfällen auf der Vechtetalstraße an der Einmündung zur Gölenkamper Hauptstraße kam. Er regte an, dass sich die Samtgemeinde dafür einsetzt, die Maximalgeschwindigkeit vorübergehend auf 70 Kilometer pro Stunde zu begrenzen.