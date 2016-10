Drohungen gegen mehrere Schulen in Leipzig und Magdeburg

dpa Leipzig. Mehrere Schulen in Sachsen und Sachsen-Anhalt haben Drohungen erhalten. Allein in Leipzig gingen entsprechende E-Mails an mindestens sieben Schulen ein. Diese Zahl könnte sich jedoch noch ändern, sagte eine Polizeisprecherin. Was genau angedroht worden sei, sei noch unklar. Man nehme die Sache sehr ernst. Die Polizei sei mit zahlreichen Beamten zu den betroffenen Schulen gefahren. Auch zwei Magdeburger Gymnasien erhielten schriftliche Drohungen. An einem der Gymnasien wurde entschieden, den Unterricht ausfallen zu lassen.