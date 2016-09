„Duo-Fahrrad“ chauffiert Senioren durch Neuenhaus

gn Neuenhaus. Anneliese Spickmann strahlte über das ganze Gesicht. Die Bewohnerin des St. Vincenz-Hauses in Neuenhaus ist soeben mit Einrichtungsleiter Tobias Ising von einer kurzen Fahrradtour durch die Stadt zurückgekehrt. Das Alten- und Pflegeheim am Dackhorstweg verfügt seit einigen Tagen über ein sogenanntes „Duo-Fahrrad“, das das Befördern von gehbehinderten Senioren ermöglicht. Die Firma J+B Küpers aus Osterwald sowie die Sparkassenfiliale in Neuenhaus haben die Anschaffung dieses Spezialfahrrads mit einer Summe von insgesamt 8500 Euro gefördert. Das Unternehmen J+B Küpers übernahm dabei den Großteil der Kosten in Höhe von 7000 Euro.

Einrichtungsleiter Tobias Ising hatte das „Duo-Fahrrad“ vor einiger Zeit in einer Senioren-Einrichtung im Münsterland entdeckt. „Danach reifte schnell die Entscheidung, dass auch wir uns dieses Gefährt zulegen möchten“, verdeutlichte er. Das „Duo-Fahrrad“ bietet zwei Personen Platz: Eine Sitzgelegenheit ist für den Fahrer gedacht, der das Rad bewegt und lenkt, und eine ist reserviert für einen Fahrgast – in diesem Fall einen Bewohner des Pflegeheims. Unterstützt wird der Fahrer durch einen Elektromotor. Die maximale Geschwindigkeit des „Duo-Fahrrads“ beträgt etwa 20 Stundenkilometer bei einer Reichweite von ungefähr 25 Kilometern.

Ehrenamtliche Radfahrer gesucht

„Das Duo-Fahrrad vergrößert den Bewegungsradius der Bewohner enorm“, freut sich Berta Küpers und fügt hinzu: „Besonders diejenigen, die auf einen Rollstuhl oder Gehilfen angewiesen sind, können bei gutem Wetter die Umgebung erkunden.“ Geert Vette, Leiter der Sparkasse Neuenhaus, betonte: „Mit unserer Förderung verbessern wir die Lebensqualität der Menschen im St. Vincenz-Haus.“

Tobias Ising bedankte sich bei den Geldgebern, ohne deren finanzielle Unterstützung das Projekt nicht hätte umgesetzt werden können. Nicht nur Angehörige sollen von nun an die Hausbewohner „chauffieren“ – das St. Vincenz-Haus ist auch auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die unter anderem Fahrradtouren mit den Bewohnern unternehmen wollen. „Interessierte können sich unter der Telefonnummer 05941 921215 bei mir melden“, sagt Tobias Ising. Darüber freuen würden sich die Hausbewohner wie Anneliese Spickmann gewiss sehr. Das zeigte schon die kleine Spritztour nach der Spendenübergabe.