E-Bike Fahrer in Nordhorn schwer verletzt

gn Nordhorn. Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer am Dienstag ist an der Lingener Straße in Nordhorn ein 77-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann gegen 11 Uhr mit seinem E-Bike stadtauswärts an der Lingener Straße in die Unterführung der Umgehungsstraße. In der Kurve verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und geriet auf die linke Fahrspur. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer 19-jährigen Fahrradfahrerin. Beide stürzten und zogen sich Verletzungen zu. Der 77-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Euregio-Klinik gebracht, die 19-Jährige hat sich leicht verletzt.