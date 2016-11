Eberl stützt Schubert nach Derby-Niederlage gegen Köln

dpa Mönchengladbach. Das bittere Gefühl andauernden Misserfolgs wird bei Borussia Mönchengladbach zum Dauerzustand.

Von den Pfiffen der tief enttäuschten Fans begleitet, schlichen die einst umjubelten Helden von Trainer André Schubert nach dem schmerzhaften 1:2 im 85. rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln Richtung Kabine. Die Pleite gegen den Erzrivalen ist der vorläufige Tiefpunkt einer sportlichen Krise, die seit Schuberts Amtsantritt in Gladbach vor mehr als einem Jahr überwunden schien.

Der als Trainer-Shootingstar gefeierte 45-Jährige macht ungeachtet der aufgekommenen Kritik weiter einen gelassenen und festen Eindruck. „Borussia hat zweimal in Folge die Champions League erreicht. Der Verein hat große Ansprüche. In der Bundesliga wird man an Punkten gemessen. Damit muss man als Trainer umgehen“, sagte Schubert nach der fünften Saisonniederlage. Zwölf Punkte nach elf Spielen und Rang 13 sind viel zu wenig für die gewachsenen Ansprüche.

Nun richten sich die Blicke Richtung Abstiegszone. „In der Bundesliga muss man immer aufpassen. Wenn man seine Punkte nicht macht, dann kommen die anderen von unten. Wir müssen Ruhe bewahren und weiterarbeiten, wie wir es bisher gemacht haben“, sagte Tony Jantschke. Am Mittwoch geht es in der Champions League gegen Manchester City, dann folgen die schweren Aufgaben gegen 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund.

Die Rückendeckung im Verein hat Schubert weiterhin. Sportdirektor Max Eberl erneuerte sein Plädoyer für einen anderen Umgang mit Trainern in der Krise. „Dass im Fußball immer Köpfe rollen müssen, weil Modeste mit einem angeköpften Kopfball trifft und ein Freistoß reingeht, das mache ich nicht mit“, betonte Eberl. Der Ex-Profi hatte schon zuvor die Praxis im Misserfolg als „pervers“ verurteilt.

Eberl sah am Samstag eine Gladbacher Mannschaft, die „auch einen Sieg verdient“ gehabt hätte. Vor 53 757 Zuschauern im Borussia-Park spielte die Borussia eine gute erste Hälfte, in der Lars Stindl mit dem 1:0 (32.) die Torflaute von 495 Minuten beendete. Ein Lattenfreistoß von Ibrahima Traoré und die Abschlussschwäche verhinderten eine höhere Führung. Es folgte die Wende durch das kuriose Kopfball-Tor von Anthony Modeste (59.) und den Freistoß-Hammer von Marcel Risse in der Nachspielzeit. „Kontinuität hat uns geholfen, in den vergangenen Jahren etwas Tolles zu erleben. Ich will aber auch Kontinuität, wenn es beschissen läuft“, sagte Eberl.

Der Sportchef hatte Schubert 2015 vom U23-Coach zum Interimstrainer der Profis befördert, als Lucien Favre nach einem 0:1 gegen Köln und der fünften Niederlage zum Saisonstart zurücktrat. Nach sechs Siegen in Folge, mit denen er den Debütrekord der Bundesliga einstellte, und einem Remis erhielt Schubert einen Vertrag als Cheftrainer bis 2017. Er führte das Team vom letzten auf den vierten Platz und in die Champions League. Am 27. September verlängerte Eberl den Kontrakt vorzeitig bis 2019. Da stand die Borussia auf Rang vier - seitdem gab es keinen Sieg mehr.

Dass die Arbeit von Trainer und Team nicht mehr funktioniert, hat Eberl gegen Köln „nicht gesehen“. Aber: „Es geht darum, dass wir anfangen zu punkten. Die Bundesliga ist unser Kerngeschäft“, mahnte er. Der Erfolgsdruck ist da, das Vertrauen in Schubert ebenfalls. „Es ist im Fußball immer so, dass Du es hast, bis zu dem Tag, an dem du es nicht mehr hast. Ich spüre vom Verein, dass das alles kein Problem ist. Das Drumherum kann ich nicht beeinflussen“, sagte Schubert.