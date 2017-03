EC Nordhorn: Große Meisterfeier im Festzelt

Nordhorn. Für den Eishockey-Verbandsligisten EC Nordhorn endet die Spielzeit 2016/17 am Sonnabend mit einer großen Party. Ab 19 Uhr feiern Mannschaft, Verantwortliche, Sponsoren und Fans im Festzelt vor der Eissporthalle die Meisterschaft und den Regionalliga-Aufstieg mit Live-Musik, Spielerehrungen, günstigen Getränken und den traditionellen Trikot-Versteigerungen. Ein Vertreter des Niedersächsischen Eissport-Verbandes (NEV) übergibt der Mannschaft von Trainer Heiko Niere den Meisterpokal – nachdem die Truppe nach dem letzten Spiel gegen Rostock (8:1) mit einem Provisorium gefeiert hatte.

Direkt vor der Fete stehen einige Talente der Verbandsliga-Mannschaft sogar noch auf dem Eis: Kevin Zimbelmann, Nick Jurk, Jonas Cremers und Sven Hüer spielen um 17.30 Uhr mit der ECN-Jugend in der Eissporthalle gegen die „Crocodiles“ aus Hamburg. Der Eintritt ist kostenlos. „Die Jungs hoffen auf viele Zuschauer“, sagte der Vorsitzende Dominik Kuprecht und betont: „Das Heimspiel ist doch ein guter Auftakt, um danach vor der Halle zu feiern.“ Das Quartett um Kevin Zimbelmann sollte sich heute Abend mit der Party jedoch zurückhalten, immerhin steht am Sonntag um 11 Uhr erneut in der Eissporthalle noch das letzte Saisonspiel gegen die „Scorpions“ des ESC Wedemark an. Nach der 6:7-Niederlage beim EHC Timmendorfer Strand wollen die Talente eine gute Saison mit einem Sieg abschließen. Dies misslang der Schülermannschaft des EC Nordhorn: Das Kooperationsteam mit den Bremer „Weser-Stars“ unterlag der SG Harsefeld/Molot am letzten Spieltag der Saison mit 6:9.