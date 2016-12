ECN beendet das Jahr mit einem Auswärtsspiel

Die Nordhorner Verbandsliga-Eishockeyspieler müssen am Freitag (20 Uhr) bei der 1 b-Vertretung der Hamburg „Crocodiles“ antreten. Der erste Vergleich mit den Hamburgern ging mit 12:1 an das Team von Trainer Heiko Niere.

Nordhorn. Die Eishockey-Spieler des EC Nordhorn lassen das Jahr 2016 am Freitag (20 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei der 1 b-Vertretung der Hamburg „Crocodiles“ ausklingen. Der Verbandsliga-Tabellenführer aus der Grafschaft trifft in dieser Saison bereits zum zweiten Mal auf das Team aus der Hansestadt. Der erste Vergleich ging Anfang November klar und deutlich mit 12:1 an das Team von ECN-Coach Heiko Niere.

Die Nordhorner wollen ihre Siegesserie natürlich auch im Eisland Farmsen fortsetzen. Motivationsprobleme gibt es beim Ligaprimus trotz der Überlegenheit nicht. Coach Niere nordet sein Team aber immer wieder ein, dass es sich an die Vorgaben hält. Und die sehen so aus: Die ECN-Spieler sollen den Puck nicht über die Torlinie kombinieren, sondern auch zeitig den Torabschluss suchen.

Nach den Feiertagen versammelte Niere seine Mannschaft erstmals am Dienstag zum Training. Die abschließende Übungseinheit vor dem Spiel in Hamburg steht am Donnerstag auf dem Programm. Der Tabellenführer wird am Freitag auf Jörn Reimink (Sperre) und Karel Horak (beruflich verhindert) verzichten müssen. Heiko Niere geht davon aus, dass die ECN-Mannschaft auf einen anderen Gegner treffen wird als im Hinspiel in Nordhorn. „Ich denke, es wird etwas schwieriger werden“, sagt der Nordhorner Trainer und liefert die Begründung gleich mit: „Die Hamburger werden Heimspieler dabei haben, die nur zu Hause auflaufen.“

