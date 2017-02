ECN fehlt nur ein Punkt zum Titel

Die 1b-Mannschaft der Hamburg „Crocodiles“ tritt am Sonntag (18 Uhr) als Tabellenzweiter der Eisockey-Verbandsliga beim designierten Meister EC Nordhorn an. Die Gastgeber hoffen, vorzeitig den Titel feiern zu können.

Nordhorn. Erstes Heimspiel nach genau neun Wochen, dazu der aktuell wohl interessanteste Konkurrent in der Verbandsliga – und die Aussicht auf eine Meisterparty nach dem Spiel: Es ist kaum verwunderlich, dass sich kein Eishockeyspieler des EC Nordhorn das Spiel am Sonntag (18 Uhr) in der heimischen Eissporthalle im Sportpark entgehen lassen will. „Der Kader ist komplett, alle sind dabei“, freut sich Trainer Heiko Niere vor dem Duell des Tabellenführers gegen den Zweitplatzierten „Crocodiles“ Hamburg 1b. Den Nordhornern reicht ein Unentschieden in der regulären Spielzeit, um sich vorzeitig die Meisterschaft zu sichern, in die Verlängerung soll es am Sonntag aber nicht gehen: „Es spricht nichts dagegen, das Spiel vorzeitig zu entscheiden“, sagt Niere.

Allerdings haben auch die „Crocodiles“ ein großes Ziel: „Eine perfekte Saison ohne Niederlage wollen wir euch dann doch nicht gönnen“, schrieben die Hamburger – versehen mit einem zwinkernden Smilie – auf Facebook an den ECN gerichtet. Tatsächlich ist das Selbstbewusstsein groß an der Elbe nach sechs Pflichtspielsiegen in Serie (zuletzt gewann der ECN am 30. Dezember in Hamburg). Diese Serie katapultierte den den Klub nach völlig missratenem Saisonstart auf den zweiten Tabellenplatz.

Einen großen Anteil daran haben Stefan Gebauer, der diese Saison bei acht Einsätzen auf 19 Scorerpunkte kommt, und der 23 Jahre alte Tscheche Lukas Turek. Der Verteidiger war in den vergangenen beiden Jahren für die „Crocodiles“ und Timmendorfer Strand Stammkraft in der Oberliga. Die bislang besten Torschützen sind Felix Dettmer (11), Rene Wegner (9) und der Russe Viktor Rausch (8). „Hamburg hat jetzt eine richtig starke Truppe“, weiß auch Niere. Trotzdem hofft er, dass der Gegner – im Gegensatz zu anderen Mannschaften – mit seinem stärksten Kader in Nordhorn antreten wird. „Meine Spieler und auch unsere Zuschauer freuen sich doch über ein attraktives Duell“, sagt er. Und eine eventuelle Meistersause würde nach einem erkämpften Sieg sicher noch schöner ausfallen.