Hamburg. Die Eishockey-Spieler des EC Nordhorn mussten zum Jahresabschluss Schwerstarbeit verrichten. „Wir haben uns sehr schwergetan“, sagte Trainer Heiko Niere nach dem 5:3 (4:2, 0:1, 1:0)-Sieg des Verbandsliga-Tabellenführers am Freitagabend bei den Hamburg „Crocodiles“ 1b.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/ecn-jahresabschluss-wird-zum-kraftakt-178251.html

„Das war ein Kraftakt“, atmete Niere, der wieder selbst spielte, nach dem Jahresabschluss durch. Das nächste Spiel bestreitet der ECN am Sonntag, 15. Januar 2017, in Celle.

Im zweiten Durchgang mussten die Nordhorner einige Zeitstrafen abbrummen. Die Hamburger nutzten ein Überzahlspiel in der 26. Minute zum 3:4-Anschlusstreffer. Die Führung konnte der Tabellenführer aber bis zum Ende behaupten. Die Nordhorner spielten im dritten Abschnitt bei personeller Gleichzahl wieder gut auf und erzielten den entscheidenden Treffer zum 5:3-Endstand in der Schlussminute. Anton Gluchich beförderte den Puck ins leere Hamburger Tor, als die Gastgeber in der Schlussphase in doppelter Unterzahl ihren Keeper zugunsten eines Feldspielers vom Eis genommen hatten.

