ECN lässt auf Titel den höchsten Saisonsieg folgen

Der Verbandsliga-Meister Nordhorn fertigte am Sonntag die Celler „Oilers“ mit 21:0 ab. Vor 350 Zuschauer in der Eissporthalle trafen Anton Gluchich, Christian Synowiec und Alexander Zimbelmann jeweils drei Mal.

gn Nordhorn. Im vorletzten Heimspiel dieser Eishockeysaison hat der EC Nordhorn sein Publikum noch einmal mit einem Torfestival verwöhnt. Der Verbandsliga-Meister fertigte die Celler „Oilers“ am Sonntagabend in der Eissporthalle mit 21:0 (3:0, 7:0, 11:0) ab. Damit siegten die Gastgeber vor 350 Zuschauern so hoch wie noch kein anderes Team in dieser Saison; die bisherige Bestmarke hatten mit 16:1 gegen den Hamburger SV 1b ebenfalls die Schützlinge von Heiko Niere gehalten. Der Trainer konnte mit der Leistung seines Teams zufrieden sein, hatte es doch seine Vorgabe, auf der Zielgerade keinen Deut nachzulassen, auch wenn der Titel schon unter Dach und Fach ist, vorbildlich umgesetzt.

Konnte der Tabellenletzte aus dem Osten Niedersachsens, der mit nur elf Spielern angereist war, den Rückstand nach dem ersten Drittel mit 0:3 noch in Grenzen halten, brachen bereits im zweiten Abschnitt alle Dämme. Der Clou der Nordhorner Tor-Show: In der 37. und 38. Minute schaffte es der ECN, binnen 56 Sekunden vier Tore zu erzielen. Im dritten Drittel schraubte der ECN das Ergebnis auf 21:0.

Die Torflut war gut verteilt auf die 16 Nordhorner Feldspieler, die auf dem Spielberichtsbogen standen. Als Adrian Matula vier Sekunden vor dem Ende den Endstand markierte, war er der zwölfte ECN-Akteur, der sich in die Torschützenliste eintrug. Am erfolgreichsten waren Anton Gluchich, Christian Synowiec und Alexander Zimbelmann mit jeweils drei Treffern.

Ehrenwert: Die sportlich überforderten Gäste ließen sich nach Angaben von ECN-Pressewart Sebastian Lindschulte nie hängen und sorgten ebenfalls für eine besondere Note: Mit dem 64-jährigen Bernd Bombis dürften sie den ältesten Spieler der Liga in ihren Reihen haben.