ECN reist ohne Kapitän zu den Celler „Oilers“

Nordhorn. Im ersten Spiel des Jahres müssen die Verbandsliga-Eishockeyspieler des EC Nordhorn ohne ihren Kapitän auskommen: Alexander Zimbelmann ist wegen einer Außenband-Verletzung nicht dabei, wenn der Tabellenführer am Sonntag zur ungewohnten Mittagszeit in Langenhagen gegen die Celler „Oilers“ antritt. Daneben wird wahrscheinlich auch der erkrankte Christian Synowiec fehlen. ECN-Trainer Heiko Niere geht dennoch optimistisch in das Duell beim Schlusslicht – zumal Alexander Paul nach längerer Pause schon im letzten Spiel bei den Crocodiles Hamburg wieder gespielt hat und auch Sonntag bereit steht. Das erste Duell gegen Celle hatten die Nordhorner in heimischer Halle deutlich mit 11:2 gewonnen, es war eine von sieben Niederlagen der „Oilers“ in acht Punktspielen. „Es ist wie so oft: Auch die Celler Mannschaft wird in Heimspielen stärker besetzt sein als auswärts“, warnt Niere. Der Trainer hat ein hartes Programm vor sich: Am Sonnabend ist er mittags mit dem Schülerteam in Hamburg, abends dann coacht er die Jugend, zu der auch einige Stammkräfte der Verbandsliga-Truppe gehören, im Spiel in Bremerhaven.

