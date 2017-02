Edeka kommt zu BvL in Lingen – Alter Bunker bleibt

Die Stadt Lingen und das Familienunternehmen Bernhard van Lengerich halten an dem Kompromissvorschlag aus dem Jahr 2013 fest, dass an der Lindenstraße ein Verbrauchermarkt entstehen soll.

Lingen. Oberbürgermeister Dieter Krone und Stadtbaurat Lothar Schreinemacher unterstrichen in einem Gespräch mit der „Lingener Tagespost“, dass die Stadt Lingen und das Familienunternehmen Bernhard van Lengerich (BvL) an dem Kompromissvorschlag aus dem Jahr 2013 festhalten wollen: An der Lindenstraße soll ein Verbrauchermarkt entstehen. Das gesamte Vorhaben wird ihren Angaben zufolge am 29. März im Planungs- und Bauausschuss beraten. Zurzeit würden mit BvL weitere Abstimmungsrunden geführt, sagte Krone.

Nachdem das Familienunternehmen im Jahr 2012 mit seinem Ansinnen, am Einrichtungshaus den Verbrauchermarkt Kaufland anzusiedeln, gescheitert war, sind die Pläne zur Errichtung eines Lebensmittelmarktes dort weit gediehen.

Im Dezember 2012 hatte die CDU die Kaufland-Pläne gestoppt, weil sie die anvisierte Größe und auch das Sortiment in zu starker Konkurrenz zur Innenstadt einordnete. Nun ist der Bau eines Lebensmittelmarktes von Edeka auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern vorgesehen.

Der Kompromissvorschlag aus dem Jahr 2013 sieht vor, dass die Stadt die notwendigen Verfahrensschritte für die Ansiedlung des Lebensmittelmarktes als Vollsortimenter vorantreiben wird. Umgekehrt will das Familienunternehmen die Fassade des Hauptgebäudes an der Lindenstraße neu und attraktiver gestalten. Zudem profitieren beide Parteien davon, dass die Parkplätze gemeinsam geplant und verkehrstechnisch optimal angebunden werden können.

In vielen Gesprächen sei außerdem erreicht worden, „dass der Bunker erhalten bleibt und in das Gesamtensemble integriert wird“, so der Oberbürgermeister. Der 22 Meter hohe und unter Denkmalschutz stehende Spitzbunker hat Bürgern in Lingen im Zweiten Weltkrieg vor den Luftangriffen der Alliierten Schutz geboten. Auf dessen Erhalt hatten in der Vergangenheit SPD und Bürgernahe gepocht. Der Bunker war auch immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen in der Stadt.

Die Familie van Lengerich hatte in der Vergangenheit häufiger betont, dass sein Erhalt wirtschaftlich nicht zumutbar sei und einer weiteren Entwicklung am Standort entgegenstehe. Nun ist aber offenbar doch eine Lösung gefunden worden.

Was die Entwicklung in der Innenstadt rund um das Sparkassengebäude am Markt anbelangt, müssen dort nach Angaben von Krone und Schreinemacher weitere Abstimmungsgespräche geführt werden. Näheres teilten sie dazu nicht mit. „Wir sind in Kontakt mit der Sparkasse“, erklärte Krone.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Immobilienmakler Hermann Klaas seine Absicht, die Immobilie am Markt 4–6 zu erwerben und die Flächen für Handel, Dienstleistungen und Gastronomie zu nutzen, fallen gelassen hat.

Derzeit findet in dem Komplex das Kundengeschäft der Bank statt, während im Sparkassengebäude zwischen Bauerntanzstraße und Lookenstraße (Markt 2) die obere Etage für Büroräume genutzt wird. Im Erdgeschoss befindet sich ein Lederwaren- und ein Schuhgeschäft. Beiden hat die Sparkasse im Zusammenhang mit dem nun nicht zustande gekommenen Kaufvertrag mit Klaas zum 30. Juni dieses Jahres gekündigt. Geplant war bis 2019 eine Sanierung des Gebäudes und die Umwandlung in ein neues Kundenservice-Center der Sparkasse.