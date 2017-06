Edgar Eden für Deutschen Engagementpreis nominiert

gn Nordhorn. Eine nichtalltägliche Ehre ist Polizeioberkommissar Edgar Eden von der Polizei aus Nordhorn zuteilgeworden. Nachdem er bereits mit dem Innovationspreis „Der Rote Ritter“ für besondere Verdienste in der Verkehrsunfallprävention ausgezeichnet wurde, ist er nun erneut nominiert, teilt die Polizei mit.

Der Deutsche Engagementpreis ehrt herausragend engagierte Personen, Projekte, Initiativen, und Organisationen sowie Verwaltungen und Unternehmen in mehreren Kategorien. Nur die Ausrichter der rund 630 regionalen wie überregionalen Engagementpreise können ihre Preisträgerinnen und Preisträger für den Deutschen Engagementpreis nominieren. Als Gewinner des Preises „Der rote Ritter“ geht Eddy Eden ins Rennen. Der besondere Einsatz für seine unermüdliche Arbeit rund um die zahlreichen Facetten der Verkehrsunfallprävention, erfährt durch die Nominierung eine weitere hochrangige Anerkennung.

Chance auf bis zu 10.000 Euro Preisgeld

Oberkommissar Eden hat jetzt die Chance bei der feierlichen Preisverleihung des Deutschen Engagementpreises am 5. Dezember 2017 in Berlin geehrt zu werden. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner der fünf Kategorien „Chancen schaffen“, „Leben bewahren“, „Generationen verbinden“, „Grenzen überwinden“ und „Demokratie stärken“ warten Preisgelder in Höhe von je 5.000 Euro. Eine Experten-Jury bestimmt die Preisträgerinnen und Preisträger dieser Kategorien. Über den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis stimmen im Herbst alle Bürgerinnen und Bürger per Online-Voting ab.

Der Deutsche Engagementpreis würdigt als Dachpreis das bürgerschaftliche Engagement der Menschen in Deutschland und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Generali Deutschland AG und die Deutsche Fernsehlotterie.

