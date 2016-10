Eike Schrader wieder im Vorwärts-Kader

how Nordhorn. Zu einer „Frontaltherapie“ hat Trainer Henning Schmidt die Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn nach zuletzt schwachen Auftritten in der Landesliga gebeten. Zu hören bekam jeder einzelne unter anderem eine klare Analyse seines aktuellen Leistungsstandes. „Sie haben es gut angenommen“, berichtet Coach Schmidt einige Tage später, „alle waren sehr fleißig im Training.“ Und so ist Schmidt durchaus zuversichtlich vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen das Schlusslicht VfR Voxtrup. Es gilt: „Die Partie müssen wir gewinnen. Und so werden wir auch in das Spiel hineingehen.“

Gerade in Zeiten, in denen es nicht so gut läuft, richtet sich eine Mannschaft gerne an erfahrenen Führungsspielern auf. Da passt es beim SV Vorwärts gut, dass sich Dennis Nyhuis nach längerer Verletzung wieder einsatzbereit gemeldet hat – und dass auch der Einsatz von Eike Schrader nach seinem Kreuzbandriss immer näher rückt. Am Sonntag steht der Defensiv-Allrounder erstmals seit sieben Monaten wieder im Kader. „Beide haben eine besondere Aura und sind nicht nur fußballerisch wichtig für uns“, sagt Schmidt. Zuletzt war Dauerbrenner Florian Müller als unumstrittener Führungsspieler zu oft auf sich alleine gestellt.

Da auch Jannes Staelberg wieder aus dem Urlaub zurück ist, entspannt sich die personelle Situation bei Vorwärts rechtzeitig vor den wichtigen Spielen gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Zwei Wochen nach Voxtrup ist der Vorletzte Pewsum am Immenweg zu Gast – und damit das nächste Team, das eher über den Kampf kommt. Dieses Duell könnte dann bereits auf dem neuen Kunstrasenplatz des SV Vorwärts ausgetragen werden, hofft Schmidt. Offiziell eröffnet wird die Spielfläche am kommenden Mittwoch.

SVB freut sich auf „Highlight-Spiel“ in Delmenhorst

Auch wenn der Gegner eines der stärksten Landesligateams sei, vor allem die Offensive eine „brutale Qualität“ habe und schon vieles passen müsse, um mithalten zu können: Die Fußballer des SV Bad Bentheim freuen sich auf ihre Aufgabe am Sonntag (16 Uhr) beim SV Atlas Delmenhorst. „Sie haben dort eine tolle Fankultur“, sagt Trainer Mario Fischer, „es wird für uns ein Highlight-Spiel.“ Seinem Team traut er – gerade nach dem ersten Saisonsieg vor einer Woche in Pewsum – dennoch zu, dass die beiden großen Atlas-Fanklubs nach dem Spiel nicht viel zu feiern haben: „Die Delmenhorster sind verwundbar – wenn man sie richtig fordert.“

Immerhin hatte der SV Atlas, der in Pewsum (wo der SVB zuletzt einen 3:1-Sieg feierte) Anfang des Monats nur 2:2 gespielt, davor in Emden 2:4 verloren. Der jüngste 3:0-Erfolg in Friesoythe hievte den Aufsteiger aber wieder auf den zweiten Tabellenplatz. „Mit den Qualitäten, die sie haben, gehören sie da auch hin“, sagt Fischer.

Beim Versuch, die favorisierten Gastgeber zu überraschen, kann der SV Bad Bentheim wieder auf Stürmer Simon Hennig setzen, auch Kapitän Nico Neumann hat in Pewsum wieder einige Minuten gespielt. Und Fabian Holthaus ist nach glimpflich verlaufener Verletzung eventuell schon in Delmenhorst wieder ein Kandidat für den Kader. „Die Rollen sind klar verteilt“, sagt Fischer, „aber auch im Pokal in Bad Rothenfelde haben wir gezeigt, dass wir gegen große Teams mithalten können.“