Ein Abstaubertor ist beim Spitzenreiter zu wenig

fh Lohne. Als Schiedsrichter sprang ein Betreuer von Gastgeber Blau-Weiß Lohne ein, die Assistenten stellte der SV Bad Bentheim: Außer Betreuer Christian Harink übernahm mit Lars Somberg ein Spieler der zweiten Mannschaft den Job an der Linie. „Das waren komische Voraussetzungen“, fand Harink, doch die 1:3 (1:2)-Niederlage der Obergrafschafter beim Tabellenführer der Fußball-Landesliga ließ sich nicht an den Auswirkungen des Schiedsrichterstreiks festmachen. „Es war ein faires Spiel; beide Mannschaften haben es uns einfach gemacht.“

Die Lohner kamen auf dem Kunstrasen besser ins Spiel, hatten direkt zwei gute Möglichkeiten, die Lars Möhring im Bentheimer Tor vereitelte. In der 14. Minute allerdings war er machtlos, als die Lohner sich fein nach vorn kombinierten, mit einer flachen Hereingabe Tim Wernke bedienten und der Toptorjäger der Liga nur noch den Fuß hinhalten musste – 1:0.

Doch so allmählich gewöhnten sich auch die Bentheimer an den Kunstrasen und kamen besser in die Partie. Nach 21 Minuten war es Philip Schmidt, der im dritten Versuch den Ball zum 1:1 über die Linie brachte. Zuvor hatte Hendrik Horstjann zweimal aufs Tor geköpft; den ersten Versuch lenkte Lohnes Torhüter an den Pfosten, der zweite Versuch landete direkt am Aluminium – und Schmidt staubte ab. Doch die Lohner gingen noch vor der Pause erneut in Führung. Wernke stand goldrichtig und erzielte mit dem 2:1 (40.) seinen 18. Saisontreffer.

Direkt nach der Pause hatte Simon Hennig das 2:2 auf dem Fuß. Doch der Bentheimer Stürmer zielte nach guter Vorarbeit von Sebastian Schmagt über das Tor. „Das hätte der Ausgleich sein können“, berichtete Harink. In der 51. Minute stand wieder Möhring im Fokus. Der Torhüter verhinderte mit zwei Paraden eine Doppelchance der Lohner, für die Wernke (65.) auch die nächste Einschussmöglichkeit verpasste. Ein Konter der Gastgeber brachte die Entscheidung; Dustin Beer schloss zum 3:1 (85.) ab. „Unterm Strich ist das Ergebnis in Ordnung“, berichtete Harink, „ab der 20. Minute haben wir gut gegengehalten, auch wenn wir nicht so viele Chancen hatten.“ Die Gäste mussten ohne Trainer Mario Fischer auskommen, der krank zu Hause geblieben war; Spielertrainer Jörg Husmann erhielt vom Spielfeldrand Unterstützung durch den verletzten Kapitän Nico Neumann.